Μπάγερν: Σκέφτεται Ντεμπελέ ως αντί - Κομάν

Στην Μπάγερν εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της απόκτησης του Ουσμάν Ντεμπελέ, σε περίπτωση ο Κινγκσλέι Κομάν δεν βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2017 από την Ντόρτμουντ έναντι 105 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να καλύψει το κενό που άφησε ο Νεϊμάρ πηγαίνοντας στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός δεν δικαίωσε σε καμία περίπτωση τις προσδοκίες των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα για αυτόν, μιας και οι συχνοί τραυματισμοί δεν τον άφησαν να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.

Το συμβόλαιο του με τους «μπλαουγκράνα» ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές δεν έχουν βρει τη «χρυσή» τομή για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «BILD», η Μπάγερν παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κάνει την κίνησή της για την απόκτηση του Ντεμπελέ ως ελεύθερο, σε περίπτωση που ο Κινγκσλέι Κομάν δεν βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο. Η συμφωνία πάντως Μπάγερν - Κομάν ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023...

