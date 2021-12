Ντόρτμουντ: Η γερμανική ομοσπονδία τιμώρησε μόνο με πρόστιμο τον Μπέλιγχαμ για τις δηλώσεις του περί «στημένου» διαιτητή (vid)

Με πρόστιμο τιμώρησε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τον Τζουντ Μπέλιγχαμ για τα όσα είπε για τη διαιτησία του ντέρμπι με την Μπάγερν Μονάχου.

Η Μπάγερν επικράτησε με 3-2 της Ντόρτμουντ, με τους «Βεστφαλούς» να έχουν πολλά παράπονα από την διαιτησία του αγώνα, τόσο για ένα πέναλτι που δεν τους δόθηκε σε μαρκάρισμα στον Ρόις, όσο και για το πέναλτι που έφερε το τρίτο γκολ των Βαυαρών.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ μάλιστα δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τα παράπονά του, εξαπολύοντας επίθεση κατά του άρχοντα, Φέλιξ Τσβάιερ, λέγοντας πως δεν γίνεται να διαιτητεύει το μεγαλύτερο ματς του γερμανικού ποδοσφαίρου κάποιος που είχε στο παρελθόν εμπλοκή σε στημένα ματς.

Μετά την σκληρή κριτική του Μπέλιγχαμ στον διαιτητή Τσβάιερ, η DFB ανακοίνωσε ότι τιμώρησε τον νεαρό Άγγλο επιθετικό των Βεστφαλών μόνο με πρόστιμο των 40.000 ευρώ μιας και τέτοιες δηλώσεις απαγορεύονται βάσει κανονισμών.

German police are investigating Jude Bellingham's comments on referee Felix Zwayer after Borussia Dortmund's loss to Bayern Munich, Sky in Germany have been told.