Ντόρτμουντ - Μπάγερν: Ο Μπέλιγχαμ ξέσπασε κατά του ρέφερι Τσβάιερ, «τι περιμένατε από διαιτητή που έχει στήσει ματς;» (vid)

Έξω φρενών ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ μετά το τέλος του «Klassiker» κόντρα στη Μπάγερν, αφήνοντας «αιχμές» κατά του διαιτητή, Φέλιξ Τσβάιερ, ο οποίος το 2005 είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο στημένων αγώνων.

Οργή επικρατεί στη Ντόρτμουντ μετά τη VARβάτη νίκη της Μπάγερν μέσα στο «Signal Iduna Park» (πέμπτη σερί εκτός έδρας), κυρίως για τα δύο πέναλτι που έκριναν την αναμέτρηση: αυτό που δόθηκε σε χέρι του Ματς Χούμελς για το 2-3 του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κι αυτό που δεν δόθηκε νωρίτερα σε ανατροπή του Ρόις από τον Ερναντέζ (δεν παρενέβη καν το VAR, ενδεχομένως να είχε προηγηθεί οφσάιντ). Και σε αντίθεση με τον Έρλινγκ Χάαλαντ ο οποίος περιορίστηκε σε αναφορές για «σκάνδαλο» δηλώνοντας ότι «ο διαιτητής ήταν αλαζόνας και δεν θα πω περισσότερα», ο Τζουντ Μπέλιγχαμ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα λόγια του στο flash interview κατά του ρέφερι, Φέλιξ Τσβάιερ.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός Άγγλος επικαλέστηκε το παρελθόν του Γερμανού διαιτητή, ο οποίος έχει σφυρίξει και στην Ελλάδα και μάλιστα στον τελικό Κυπέλλου του 2019 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, κατακρίνοντας την επιλογή της λίγκας να ορίσει στο μεγαλύτερο ντέρμπι της Γερμανίας έναν διαιτητή που έχει «στήσει» ποδοσφαιρικό αγώνα!

«Για μένα δεν ήταν πέναλτι. Ο Χούμελς δεν κοιτάζει καν τη μπάλα και διεκδικεί για να την διώξει. Απλά τον ακουμπάει και νομίζω πως δεν έχει καν το βλέμμα του στη μπάλα. Μπορείς να πάρεις και πολλές άλλες αποφάσεις στη διάρκεια του αγώνα. Όρισαν έναν διαιτητή, που, όπως ξέρετε, έχει στήσει ματς στο παρελθόν, στο μεγαλύτερο ματς της Γερμανίας. Τι περιμένατε;», δήλωσε on-camera και προκάλεσε εντυπώσεις, αν και οι αναφορές του είναι αληθείς.

BELLINGHAM: – You give a referee that has match fixed before, the biggest game in Germany, what do you expect?



(@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/H5yU9hz6PT