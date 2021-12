Γκλάντμπαχ - Φράιμπουργκ: Ασύλληπτο 0-6 στο ημίχρονο! (vids)

Αδιανόητα πράγματα στο «Borussia Park», η Φράιμπουργκ «σάρωσε» με έξι γκολ ως το 37' τη γηπεδούχο Γκλάντμπαχ, η οποία έναν μήνα νωρίτερα είχε «κεράσει» πεντάρα την πρωταθλήτρια Μπάγερν στο Κύπελλο!

Είναι... περίεργη αυτή η Bundesliga. Και είναι «θεότρελη» αυτή η αγωνιστική στην Ευρώπη, καθώς λίγα λεπτά μετά την ανατροπή δεκαετίας στην Ιταλία από τη Βερόνα, η Φράιμπουργκ συνέτριψε τη Γκλάντμπαχ με έξι γκολ. Στην έδρα της. Από το ημίχρονο!

Για την ακρίβεια, από το 37ο λεπτό, όταν ο Σλότερμπεκ έγινε ο έκτος διαφορετικός σκόρερ, μετά από εκτέλεση φάουλ του Βιτσέντζο Γκρίφο. Οι εντυπωσιακοί φέτος Αετοί του Κρίστιαν Στράιχ έπιασαν από τον «λαιμό» τα Πουλάρια και δεν σταματούσαν να φορτώνουν τα δίχτυα τους με γκολ, ξεκινώντας από το δεύτερο λεπτό με τον Έγκεσταϊν. Στο 5' ο Σάντε έκανε το 0-2, στο 12' ήταν η σειρά του Λίνχαρτ ενώ μέχρι το 25' ο δείκτης του σκορ είχε ήδη φτάσει το 0-5 (Χόφλερ, Χόλερ οι σκόρερ), κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά στην ιστορία της Bundesliga από ομάδα εκτός έδρας.

Κι όλα αυτά τα έπαθε η Γκλάντμπαχ του Άντι Χίτερ, η οποία προερχόταν μεν από βαριά ήττα με 4-1 από την Κολωνία, αλλά είχε σημειώσει δε τη νίκη της χρονιάς στις 27 Οκτωβρίου, αφήνοντας νοκ-άουτ τη Μπάγερν από το Κύπελλο με εμφατικό 5-0!

Δείτε και τα έξι γκολ στο παρακάτω βίντεο:

A lot can happen in 45 #Bundesliga minutes - right, @SCFreiburg? #BMGSCF pic.twitter.com/MmBecm6Aus