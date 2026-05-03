Η Γκλάντμπαχ επιβλήθηκε 1-0 της Ντόρτμουντ στο τέλος του ματς με λυτρωτή τον Ταμπάκοβιτς.

Ταμπάκοβιτς και... τέζα η Ντόρτμουντ! Με γκολ στο 88ο λεπτό Η Γκλάντμπαχ νίκησε την ομάδα της κοιλάδας του Ρουρ με 1-0 για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, αλλά οι φιλοξενούμενοι έχουν διαφορά ασφαλείας πέντε βαθμών από την τρίτη Λειψία, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη της σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι είναι στην 11η θέση με 35 βαθμούς.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο για τις δύο ομάδες, οι οποίες πήγαν στα αποδυτήρια με το απόλυτο... μηδέν. Στην επανάληψη τα νεύρα και οι μονομαχίες κυριάρχησαν, με τον διαιτητή να δείχνει αρκετές φορές την κίτρινη κάρτα. Οι δύο προπονητές ανακάτεψαν την... τράπουλα σε πρόσωπα και τακτικές, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Και εκεί που όλα έδειχναν πως το 0-0 θα είναι το τελικό σκορ, ο Ταμπάκοβιτς στο 88' πλάσαρε εύστοχα σε τετ-α-τετ, ύστερα από ασίστ του Ρέιτζ και έδωσε μια νίκη ψυχολογίας στους γηπεδούχους.

Ζανκτ Πάουλι - Μάιντς 1-2

Οι φιλοξενούμενοι βύθισαν ακόμα περισσότερο τους γηπεδούχους. Τίετζ (6'), Μβένε (40') έστειλαν τη Μάιντς με διαφορά δύο γκολ στα αποδυτήρια. Ο Σισέι μείωσε για την οικοδέσποινα στο 87ο λεπτό. Στην 16η θέση με 26 βαθμούς η Ζανκτ Πάουλι που δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Στην 10η θέση η Μάιντς.