«Αυτή είναι η τελική τριάδα της Χρυσής Μπάλας, νικητής ο Μέσι!»

Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται ότι είναι ο μεγάλος νικητής της «Χρυσής Μπάλας» με τους Καρίμ Μπενζεμά και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να τον ακολουθούν.

Η 29η Νοεμβρίου πλησιάζει, όμως ως είθισται οι διαρροές για την τελική κατάταξη των υποψηφίων για την «Χρυσή Μπάλα» έχουν αρχίσει αρκετό καιρό πριν. Νωρίτερα μάλιστα κυκλοφόρησε δημοσίευμα του Ιταλού ρεπόρτερ του Calciomercato και του SkySport Italia, το οποίο έβγαλε νικητή τον Αργεντινό αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι.

Οπως τόνισε άλλωστε, ο 34χρονος επιθετικός των Παριζιάνων γνωρίζει για τη νίκη στο Ballon d' Or του 2021. Οπως φαίνεται, ο Λιονέλ Μέσι άφησε πίσω του στη βαθμολογία τους Καρίμ Μπενζεμά και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Κι αυτό διότι σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο και παρουσιαστή της εκπομπής «El Chiringuitο», Χοσέπ Πεδρερόλ, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε τον Πολωνό στράικερ της Μπάγερν στη ψηφοφορία.

Karim Benzema finished 2nd in the Ballon d'Or rankings and Robert Lewandowski finished 3rd.



🗞 @jpedrerol pic.twitter.com/9oWiWwwCQw