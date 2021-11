Λεβαντόφσκι: Αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στον κόσμο για το 2021 (vid)

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο για το 2021, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι «εκθρόνισε» γι' ακόμη μία χρόνια Μέσι και Ρονάλντο από τα βραβεία των κορυφαίων της FIFA, τα οποία μονοπωλούσαν εδώ και πολλά χρόνια οι απόλυτοι σταρ των Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πολωνός διεθνής στράικερ της Μπάγερν Μονάχου αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για το 2021, συγκεντρώνοντας 150 πόντους κι αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είχε 105.

Μετά τον «Λέβα», ο οποίος είχε 64 τέρματα μέσα στο 2021 και τον Μέσι, ο υπόλοιπος ανταγωνισμός ήταν πολύ μακριά. Συγκεκριμένα, ο Ζορζίνιο κατέκτησε την τρίτη θέση με 40 πόντους, ο Ντε Μπρόινε τέταρτος με 35, ο Σαλάχ με τον Μπαπέ ισοβαθμούν στην πέμπτη θέση με 20 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έλαβε την έκτη θέση με 16 πόντους.

Congrats to Robert Lewandowski who has just been voted as the IFFHS Men's World Best Player 2021.@FCBayernEN #IFFHS#Lewandowski pic.twitter.com/daaZVtiq4X