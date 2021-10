Μπάγερν Μονάχου: Απέτυχε να σκοράρει έπειτα από 85 επίσημα ματς!

Η κατραπακιά της Μπάγερν Μονάχου με το βαρύτατο 5-0 από την Γκλάντμπαχ στο Κύπελλο Γερμανίας ήρθε με την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν να μένει δίχως γκολ έπειτα από 85 επίσημα ματς!

Από τον Φλεβάρη του 2020 και πιο συγκεκριμένα στις 9 εκείνου του μήνα, είχε ν' αποτύχει να βρει δίχτυα η βαυαρική μηχανή των γκολ.

Σε εποχή που ακόμα ο κορονοϊός δεν είχε «χτυπήσει» για τα καλά την Ευρώπη, η Μπάγερν είχε μείνει στο 0-0 απέναντι στην Λειψία στην Allianz Arena.

Έπειτα από εκείνο το παιχνίδι, μεσολάβησαν 84 επίσημες αναμετρήσεις – δηλαδή εξαιρουμένων των φιλικών αγώνων – κατά τις οποίες η νυν ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έβρισκε συνεχώς το δρόμο προς το βάθος της αντίπαλης εστίας, μέχρι να έρθει το ματς Κυπέλλου με την Γκλάντμπαχ!

Το σύνολο του Άντι Χίτερ πήρε τεράστια νίκη απέναντι στο κλαμπ του Μονάχου, κράτησε και το clean sheet, σταμάτησε την τρομερή επίδοση των Βαυαρών και το γιόρτασε έντονα.

