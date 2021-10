Γκλάντμπαχ: Πρώτα διέλυσε την Μπάγερν και μετά έκανε πάρτι (vid)

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου από τη στιγμή που μένει στην ιστορία, αξίζει να πανηγυριστεί με πάθος. Κάπως έτσι το σκέφτηκαν στην Γκλάντμπαχ μετά το 5-0 επί των Βαυαρών.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε με βασικούς στο ματς του DFB Pokal το βράδυ της Τετάρτης, βρέθηκε προ τεράστιας έκπληξης, βλέποντας την Γκλάντμπαχ να σκοράρει τρεις φορές στα πρώτα 21 λεπτά του ματς και να πετυχαίνει άλλα δυο γκολ στο δεύτερο μέρος.

Το σύνολο του Χίτερ πήρε νίκη που θα μείνει στην ιστορία και ήταν λογικό οι πανηγυρισμοί ομάδας και κόσμου στο φινάλε ν' αποτελέσουν το highlight μιας βραδιάς γεμάτη ποδοσφαιρική ευτυχία για την Γκλάντμπαχ.

Moments like these are what cup dreams are made of 🤩#DFBPokal #BMGFCB pic.twitter.com/Ke5CAnfgLp