Ντόρτμουντ: Χάνει τον Χάαλαντ γι' αρκετές εβδομάδες

Πλήγμα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς ο Νορβηγός επιθετικός τραυματίστηκε και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα.

Πριν από μερικές ημέρες ο Χάαλαντ επέστρεψε στα γήπεδα, αφήνοντας πίσω του τον μυϊκό τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε. Την περασμένη Τετάρτη (19/10) αγωνίστηκε για 90 ολόκληρα λεπτά στην ήττα της ομάδας (4-0) από τον Άγιαξ για την 3η αγωνιστική του Champions League, χωρίς ωστόσο να βρίσκει δίχτυα.

Εκτός όμως από αυτό, ο 21χρονος Νορβηγός στράικερ αποκόμισε νέο τραυματισμό στην αναμέτρηση με τον «Αίαντα», με αποτέλεσμα να μπει ξανά στα «πιτς». Ο προπονητής των Βεστφαλών επιβεβαίωσε το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον Χάαλαντ, τονίζοντας ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, για αρκετές εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει τον αριθμό των ημερών.

«Ο Έρλινγκ Χάλαντ δεν θα παίξει κόντρα στην Αρμίνια το Σάβατο (23/1) και θα απουσιάσει για μερικές εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 45χρονος Γερμανός τεχνικός της Ντόρτμουντ.

Από την πλευρά του ο Χάαλαντ θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, λέγοντας πως θα επανέλθει ακόμα πιο δυνατός.

«Ωρα να επικεντρωθώ στην ανάρρωσή μου. Θα επιστρέψω πιο δυνατός», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twtitter, ο νεαρός φορ.

Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! 🔜💪🏻 pic.twitter.com/G5Ez5bohTv