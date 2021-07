Σάντσο: Παρέα με Κριστιάνο και Μέσι σε κορυφαίες επιδόσεις

Καθ' όλα τιμητική η παρουσία του Τζέιντον Σάντσο σε μια λίστα με ποδοσφαιριστές όπως είναι οι Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Αζάρ και Λουίς Σουάρες με επιτεύγματα στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Σάντσο θεωρείται ήδη παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού από το απόγευμα της Πέμπτης έχει ανακοινωθεί η συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον επαναπατρισμό του Άγγλου ποδοσφαιριστή, έναντι 85 εκατομμυρίων ευρώ.

Μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την εθνική Αγγλίας στο Euro, θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «κόκκινους διαβόλους». Σε αυτούς μετακινείται όντας ο ένας εκ των μονάχα πέντε παικτών που έχουν καταφέρει μέσα στην τελευταία δεκαετία να παρουσιάσουν 15+ γκολ και ασίστ σε μια σεζόν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!

Οι υπόλοιποι φυσικά... μαντεύονται εύκολα, με τον Μέσι να το έχει καταφέρει τέσσερις φορές, τον Εντέν Αζάρ δυο φορές και από μια να το έχουν πετύχει οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λουίς Σουάρες.

In the last decade, 𝙤𝙣𝙡𝙮 five players to have recorded 15+ goals 𝙖𝙣𝙙 15+ assists in the 𝙨𝙖𝙢𝙚 league campaign...



🇧🇪 Eden Hazard (2)

🇦🇷 Lionel Messi (4)

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇺🇾 Luis Suárez

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho



Elite company 🌟 pic.twitter.com/xzqjCcjdcf