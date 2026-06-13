Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Σάββατο σήμερα, ήμερα Μουντιάλ, αλλά στο αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας τα βλέμματα τραβάει για ακόμη μία φορά το μπάσκετ και το ντέρμπι αιωνίων.

Πιο συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο του 5ου και τελευταίου τελικού της Stoiximan GBL. Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης συντονιζόμαστε στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor Live by Novibet, που θα έχουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο απ΄όσα θα γίνουν στο φαληρικό στάδιο.

Ακόμη στο μπάσκετ, η Τενερίφη θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα (21:00, Cosmote Sport 4) για τα ημιτελικά της ACB και την ίδια ώρα η Αρμάνι Μιλάνο με τη Βενέτσια για τους τελικούς της ιταλικής λίγκας (Cosmote Sport 8).

Στο βόλεϊ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών, η Ελλάδα θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με την Πορτογαλία (18:00, ERT SPORTS 3) και η Βόρεια Μακεδονία με την Ισλανδία (19:00, ERT SPORTS 4).

Στο πόλο ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος (20:00, ERT SPORTS 2) στον μικρό τελικό του Final 4 του Champions League και η Μπαρτσελονέτα την Προ Ρέκο (22:00, ERT SPORTS 2) στο πλαίσιο του μεγάλου τελικού.

Τέλος στο ποδόσφαιρο και το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Κατάρ θα αναμετρηθεί με την Ελβετία (22:00, ΕΡΤ2), η Βραζιλία με το Μαρόκο (01:00, ΕΡΤ2), η Αϊτή με τη Σκωτία (04:00, ΕΡΤ1) και στις 7 το πρωί της Κυριακής, η Αυστραλία με την Τουρκία (ΕΡΤ1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας