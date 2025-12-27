Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις σε Stoiximan GBL και Premier League.

Σήμερα, Σάββατο (27/12) στις αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει η 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τρεις αναμετρήσεις. Στις 16:00, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στη Sunel Arena με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2.

Την ίδια ώρα, ο Κολοσσός φιλοξενεί τη Μύκονο, με το παιχνίδι να προβάλλεται live από το ΕΡΤ Sports 1. Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα για σήμερα ολοκληρώνεται με το ματς ανάμεσα σε Ηρακλή και Πανιώνιο στις 18:15, το οποίο θα μεταδοθεί από το EPT Sports 3.

Στο ποδόσφαιρο, συνεχίζεται η 18η αγωνιστική, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Μάντσεστερ Σίτι να ξεκινά πρώτη, στις 14:30 (Nova Sports Premier League).

Στις 17:00 ακολουθεί το Λίβερπουλ - Γουλβς (Nova Sports prime) και την ίδια ώρα Μπέρνλι - Έβερτον (Nova Sports 2), Γουέστ Χαμ - Φούλαμ (Nova Sports 4), Άρσεναλ - Μπράιτον (Nova Sports Premier League) και Μπρέντφορντ - Μπόρνμουθ (Nova Sports start). Τέλος, στις 19:30 ακολουθεί το Τσέλσι - Άστον Βίλα (Nova Sports Premier League).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας