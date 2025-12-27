Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΑΕΚ - Άρης και οι αναμετρήσεις της Premier League
Σήμερα, Σάββατο (27/12) στις αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει η 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τρεις αναμετρήσεις. Στις 16:00, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στη Sunel Arena με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2.
Την ίδια ώρα, ο Κολοσσός φιλοξενεί τη Μύκονο, με το παιχνίδι να προβάλλεται live από το ΕΡΤ Sports 1. Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα για σήμερα ολοκληρώνεται με το ματς ανάμεσα σε Ηρακλή και Πανιώνιο στις 18:15, το οποίο θα μεταδοθεί από το EPT Sports 3.
Στο ποδόσφαιρο, συνεχίζεται η 18η αγωνιστική, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Μάντσεστερ Σίτι να ξεκινά πρώτη, στις 14:30 (Nova Sports Premier League).
Στις 17:00 ακολουθεί το Λίβερπουλ - Γουλβς (Nova Sports prime) και την ίδια ώρα Μπέρνλι - Έβερτον (Nova Sports 2), Γουέστ Χαμ - Φούλαμ (Nova Sports 4), Άρσεναλ - Μπράιτον (Nova Sports Premier League) και Μπρέντφορντ - Μπόρνμουθ (Nova Sports start). Τέλος, στις 19:30 ακολουθεί το Τσέλσι - Άστον Βίλα (Nova Sports Premier League).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι (14:30, Nova Sports Premier League)
- ΑΕΚ - Άρης (16:00, ΕΡΤ2)
- Κολοσσός - Μύκονος (16:00, ΕPT Sports 1)
- Λίβερπουλ - Γουλβς (17:00, Nova Sports prime)
- Γουέστ Χαμ - Φούλαμ (17:00, Nova Sports 4)
- Μπρέντφορντ - Μπόρνμουθ (17:00, Nova Sports start)
- Άρσεναλ - Μπράιτον (17:00, Nova Sports Premier League)
- Ηρακλής - Πανιώνιος (18:15, EPT Sports 2)
- Τσέλσι - Άστον Βίλα (19:30, Nova Sports Premier League)
