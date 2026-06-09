Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το παιχνίδι της Μαρίας Σάκκαρη με την Τατιάνα και το Γεωργία - Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ Γυναικών.

Tο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00 για όλα τα μεταγραφικά νέα στη Super League και την υπόθεση Γιαννούλη στον Ολυμπιακό.

Αμέσως μετά, στις 15:00 δείτε στο Nova Sports 6 το ματς της Σάκκαρη με την Τατιάνα Μαρία στον 1ο γύρο στο 500άρι τουρνουά στο Queen's του Λονδίνου, ενώ στις 20:00 ακολουθεί το παιχνίδι της Εθνικής Γυναικών με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου θέλει να κάνει το 4/4 στην Τιφλίδα, ωστόσο, έχει εξασφαλίσει ήδη την πρωτιά, την άνοδο στην League B και τη συμμετοχή τηςστα playoffs πρόκρισης για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας