Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ματς της Σάκκαρη στο Queen's του Λονδίνου και η Εθνική Γυναικών
Tο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00 για όλα τα μεταγραφικά νέα στη Super League και την υπόθεση Γιαννούλη στον Ολυμπιακό.
Αμέσως μετά, στις 15:00 δείτε στο Nova Sports 6 το ματς της Σάκκαρη με την Τατιάνα Μαρία στον 1ο γύρο στο 500άρι τουρνουά στο Queen's του Λονδίνου, ενώ στις 20:00 ακολουθεί το παιχνίδι της Εθνικής Γυναικών με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου θέλει να κάνει το 4/4 στην Τιφλίδα, ωστόσο, έχει εξασφαλίσει ήδη την πρωτιά, την άνοδο στην League B και τη συμμετοχή τηςστα playoffs πρόκρισης για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Σάκκαρη - Τατιάνα Μαρία (15:00, Nova Sports 6)
- Γεωργία - Ελλάδα (20:00, ΕΡΤ2)
- Μπαρτσελονα - Τενερίφη (21:00, Cosmote Sport 7)
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