Ρεάλ Μαδρίτης: Αχαστος με Ατλέτικο ο Ζιντάν (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζινεντίν Ζιντάν επικράτησε 2-0 της Ατλέτικο στο μεγάλο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας.

Ο Γάλλος κόουτς, μ' αυτόν τον τρόπο, συνέχισε την παράδοση που τον θέλει να μη χάνει από το σύνολο του Σιμεόνε.

Συγκεκριμένα, μετράει σε 7 αναμετρήσεις 3 νίκες και 4 ισοπαλίες και έχει το καλύτερο ρεκόρ μετά τον Μόλονι, ο οποίος από το Μάρτιο του 1974 έως τον Μάρτιο του 1986 είχε σε ντέρμπι με την Ατλέτικο 5 νίκες και 2 ισοπαλίες.

