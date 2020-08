Ύστερα από δύο χρόνια, ο Πάουλο Μασάντο, αποχαιρετά τη Μουμπάι Σίτι και την Ινδία!

Eτσι, ο 34χρονος πρώην άσος του Ολυμπιακού θα ψάξει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μετά το Λιμάνι, ο Πορτογάλος έπαιξε σε Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Άβες και Μουμπάι Σίτι, ενώ πριν έρθει στην Ελλάδα είχε παίξει για ομάδες όπως οι Τουλούζ, Σεντ Ετιέν, Λεϊσόες, Λεϊρία, Αμαδόρα και ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πόρτο. Μάλιστα ήταν και διεθνής από το 2010 έως το 2013.

Paulo Machado leaves Mumbai City FC after two memorable seasons with #TheIslanders.

More: https://t.co/ASjkAeNtPa#ThankYouPaulo! pic.twitter.com/D4Fis5Lwn4

— Mumbai City FC (at ) (@MumbaiCityFC) August 7, 2020