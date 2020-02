Η φετινή σεζόν δεν ξεκίνησε καλά για τον Τόμας Μίλερ, ο οποίος μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ πάγκου και εξέδρας, κυρίως όσο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου ήταν ο Νίκο Κόβατς. Με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και την ανάληψη της από τον Χάνσι Φλικ, τα πράγματα άλλαξαν προς το καλύτερο για τον 30χρονο επιθετικό.

Με εννέα γκολ και 15 ασίστ, ο Μίλερ είναι πολύτιμος για τους Βαυαρούς, έχει βρει ξανά τον καλό του εαυτό και, για να το... γιορτάσει, μιμήθηκε πολύ πετυχημένα κότες που συνάντησε σε μια φάρμα. Ποιος ξέρει, ίσως όταν σταματήσει την μπάλα να ασχοληθεί με το... κλώσημα αυγών!

Ο Μίλερ, πάντως, έχει αποδείξει ότι, εκτός από το να μιμείται τις κότες, έχει και άλλα... ταλέντα εκτός γηπέδου.

