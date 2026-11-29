Ο Ίσακ Μπιέρκεμπο της Σίριους πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλητή στη Σουηδία και... δίκασε τη Χάμαρμπι.

Η Σίριους είδε διαφορά 14 βαθμών να χάνεται, εντούτοις στο τέλος στέφθηκε εκείνη πρωταθλήτρια Σουηδίας, καθώς η Χάμαρμπι... λιποθύμισε και έχασε 1-0 από τη Βαστέρας, επιτρέποντας στους Μαυρομπλέ να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους στην Allsvenskan.

Μετά τη σπουδαία επιτυχία, ο Ίσακ Μπιέρκεμπο έκανε καζούρα στους παίκτες της Χάμαρμπι, η οποία τερμάτισε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη δεύτερη θέση. Με βουρκωμένα μάτια, ανέφερε ότι, «η Χάμαρμπι δεν νικά ποτέ, ποτέ δεν νικούν. Έχουμε νοοτροπία ενώ εκείνοι το μόνο που κάνουν συνεχώς είναι να μιλούν και γι' αυτό έχασαν σήμερα. Δείξαμε ποιος είναι ο καλύτερος στη Σουηδία και είναι τόσο ωραία γ@@@η αίσθηση»!

Με 17 γκολ και έντεκα ασίστ σε 35 συμμετοχές φέτος, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί εκ των διακριθέντων των πρωταθλητών και το καλοκαίρι είχε συνδεθεί με συλλόγους εκτός Σουηδίας, όπως ο Ρόμπι Γιούρε, που πήγε στη Σεβίλλη, ωστόσο εντέλει εκείνος ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2029.