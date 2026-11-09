Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Allsvenskan, η Χάμαρμπι είναι φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, έχοντας επιστρέψει από το -14 απέναντι στη Σίριους.

Το σουηδικό ποδόσφαιρο ζει περίεργες εποχές, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το 2025, η άσημη Μιάλμπι έκανε την έκπληξη μεγατόνων κατακτώντας για πρώτη φορά το πρωτάθλημα της Allsvenskan. Το 2026, όχι απλά δεν αποκαταστάθηκε η τάξη, αλλά μία ακόμη... κουφή ομάδα, η Σίριους, έδειξε ότι μπορεί να δώσει συνέχεια στα θαύματα, παίρνοντας από νωρίς μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.

Ενδεικτικά, το 2-0 εις βάρος της Χάλμσταντ στις 3 Αυγούστου είχε φέρει το σύνολο του Αντρέας Ένγκελμαρκ στο +14 από τη δεύτερη, Χάμαρμπι, με την πώληση του αρχισκόρερ, Ρόμπι Ούρε, στη Σεβίλλη, λίγες μέρες μετά, να φέρνει μεν προβληματισμό, αλλά τη μεγάλη διαφορά να δείχνει αρκετή για να αποφευχθούν οι κακοτοπιές.

Μόνο που τελικά αυτό δεν ίσχυε... Τρεις μήνες μετά, η ήττα από την Κάλμαρ έριξε τη Σίριους στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, καθώς η Χάμαρμπι υπερτερεί στην ισοβαθμία λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων!

After 27 consecutive rounds on top of 🇸🇪 Allsvenskan, IK Sirius drops to the 2nd place, two rounds before the end! Sirius 🇸🇪 lost to relegation candidates Kalmar and now trail behind Hammarby 🇸🇪 on goal difference. Just 5 rounds ago, Sirius had 11 points advantage over Hammarby! 🏆 1st place probabilities: 73% 🇸🇪 Hammarby (+44%) 27% 🇸🇪 IK Sirius (-40%) 0% 🇸🇪 Djurgården (-4%) 👉 Full analysis of probabilities and scenarios for 240+ competitions available at https://t.co/eb8j4zEpmT November 8, 2026

Για να φτάσουμε ως εδώ, έπρεπε η ομάδα του Ένγκελμαρκ να κάνει σερί 5-2-6, την ώρα που η νυν πρωτοπόρος μετρούσε 9-1-2, νικώντας μεταξύ άλλων τη Σίριους, σε ένα αποτέλεσμα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να εξαλειφθεί η άλλοτε διψήφια διαφορά των δύο ομάδων. Κι αυτό ενώ το πέρας της 23ης αγωνιστικής είχε βρει δεύτερη την Τζουργκάρντεν, στο -10 από τη Σίριους, που όμως ξανά, λιποθύμισε ποδοσφαιρικά, μένοντας χωρίς νίκη στα τρία επόμενα ματς.

Πλέον, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, η ομάδα του Χένρικ Ρίντστρεμ κρατάει την τύχη στα χέρια της και να το εκμεταλλευτεί, θα κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας της και πρώτο μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Κι αυτό με έναν προπονητή που ανέλαβε μόλις τον Ιούνιο, έχοντας απομακρυνθεί κακήν κακώς από την Κολόμπους Κρου μέσα σε λίγους μήνες. Μάλιστα, ο Σουηδός είχε βρεθεί παλαιότερα και στον πάγκο της Σίριους, μεταξύ 2019 και 2020...

Τις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές, η Χάμαρμπι θα αντιμετωπίσει τις πρακτικά αδιάφορες βαθμολογικά Γκέτεμποργκ (εντός) και Βαστέρας (εκτός), ενώ η Σίριους θα προσπαθήσει να μαζέψει τα κομμάτια της και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ενάντια σε Τζουργκάρντεν (εντός) και Γκέτεμποργκ (εκτός), γνωρίζοντας πως πιθανότατα έχει σπαταλήσει μία ιστορική ευκαιρία. Τέτοια, που η παρθενική ευρωπαϊκή συμμετοχή δεν θα μπορέσει να γλυκάνει...