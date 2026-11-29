Η Σίριους κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα Σουηδίας της ιστορίας της νικώντας 1-0 την Γκέτεμποργκ, καθώς η Χάμαρμπι έχασε 1-0 από τη Βαστέρας.

Τι κι αν η Χάμαρμπι προερχόταν από έξι συνεχόμενες νίκες και ήταν έτοιμη να ολοκληρώσει την τεράστια ανατροπή εις βάρος της Σίριους, κατακτώντας το πρωτάθλημα Σουηδίας για δεύτερη φορά και πρώτη μετά από 25 χρόνια;

Η αδιάφορη Βαστέρας τη νίκησε 1-0 και έτσι έστεψε πρωταθλήτρια στην Allsvenskan τη Σίριους, που επικράτησε 1-0 της Γκέτεμποργκ εκτός έδρας και κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Η ομάδα του Αντρέας Ένγκελμαρκ είχε σπαταλήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν διψήφια διαφορά από τον δεύτερο και όλα έδειχναν ότι θα αρκεστεί στην παρθενική της ευρωπαϊκή συμμετοχή, εντούτοις τα αποτελέσματα της 30ής και τελευταίας αγωνιστικής την είδαν να τερματίζει στο +3 από τη Χάμαρμπι.

Η Σίριους θα βρεθεί έτσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League της σεζόν 2027/28, με τον τίτλο να καταλήγει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε... φρέσκια ομάδα, καθώς έναν χρόνο πριν είχε πάρει την κούπα η Μιάλμπι.