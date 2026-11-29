Σουηδία: Η Χάμαρμπι αυτοκτόνησε και έστεψε πρωταθλήτρια τη Σίριους
Τι κι αν η Χάμαρμπι προερχόταν από έξι συνεχόμενες νίκες και ήταν έτοιμη να ολοκληρώσει την τεράστια ανατροπή εις βάρος της Σίριους, κατακτώντας το πρωτάθλημα Σουηδίας για δεύτερη φορά και πρώτη μετά από 25 χρόνια;
Η αδιάφορη Βαστέρας τη νίκησε 1-0 και έτσι έστεψε πρωταθλήτρια στην Allsvenskan τη Σίριους, που επικράτησε 1-0 της Γκέτεμποργκ εκτός έδρας και κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της!
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Η ομάδα του Αντρέας Ένγκελμαρκ είχε σπαταλήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν διψήφια διαφορά από τον δεύτερο και όλα έδειχναν ότι θα αρκεστεί στην παρθενική της ευρωπαϊκή συμμετοχή, εντούτοις τα αποτελέσματα της 30ής και τελευταίας αγωνιστικής την είδαν να τερματίζει στο +3 από τη Χάμαρμπι.
Η Σίριους θα βρεθεί έτσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League της σεζόν 2027/28, με τον τίτλο να καταλήγει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε... φρέσκια ομάδα, καθώς έναν χρόνο πριν είχε πάρει την κούπα η Μιάλμπι.
Full-time scenes in Göteborg (and Uppsala), as Sirius are crowned Allsvenskan champions for the first time ever
by u/Mulderre91 in soccer
🚨 🇸🇪 SIRIUS are CHAMPIONS of Sweden for the FIRST TIME in their history! 🏆 🇸🇪 Sirius will DEBUT in European competitions by entering the 2027/28 Champions League - QR2! ❌ 🇸🇪 Hammarby were set to win the title, but lost their last round match after six wins in a row! https://t.co/2ZdNvoepmf— Football Rankings (@FootRankings) November 29, 2026
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