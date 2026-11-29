Η Σπόρτινγκ έχει μπει στη διαδικασία να εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησης του Φώτη Ιωαννίδη λόγω των πολλαπλών τραυματισμών του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει σταθεί άτυχος τη φετινή σεζόν, καθώς ταλαιπωρείται από πολλαπλούς τραυματισμούς, γεγονός που δεν του έχει επιτρέψει να δείξει όσα ήθελε με τη φανέλα της Σπόρτινγκ. Για αυτόν τον λόγο ο σύλλογος εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησης του Έλληνα ποδοσφαιριστή την επόμενη μεταγραφική περίοδο, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα.

Η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola», αναφέρει πως ο 26χρονος φορ έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 180 μέρες, χάνοντας έτσι 36 αναμετρήσεις συνολικά, με την Σπόρτινγκ και την Εθνική Ελλάδος . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αμφισβητούμενο πλέον το μέλλον του Φώτη Ιωαννίδη στον σύλλογο καθώς δεν θεωρείται «μη παραχωρήσιμος», αφού το όνομα του μάλιστα έχει συνδεθεί και με τη Μίλαν.

«Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 από τον Παναθηναϊκό έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ (συν 3 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων), έχει ταλαιπωρηθεί από πολλούς τραυματισμούς. Αυτή είναι ήδη η έκτη περίοδος αποχής του από την αγωνιστική δράση, αφότου έφτασε στο “Αλβαλάδε”. Έχει μείνει εκτός δράσης για 176 ημέρες, χάνοντας συνολικά 36 αγώνες –τόσο με την Εθνική Ελλάδας όσο και με τη Σπόρτινγκ– ενώ το παιχνίδι της Κυριακής θα είναι το 31ο που χάνει με τη φανέλα των “Λιονταριών”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Το πρώτο διάστημα απουσίας του, μετά τη μεταγραφή του, διήρκεσε σχεδόν έναν μήνα, μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2025. Επέστρεψε, αγωνίστηκε σε οκτώ παιχνίδια και στη συνέχεια ακολούθησε νέα απουσία τον Ιανουάριο του 2026. Επέστρεψε τον Φεβρουάριο, έπειτα από 38 ημέρες, αγωνίστηκε για 13 λεπτά στην αναμέτρηση με τη Μορεϊρένσε (3-0) και ακολούθησε νέο διάστημα εκτός δράσης. Το πρόβλημα –όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις– εντοπιζόταν στο δεξί του γόνατο· έμεινε εκτός για 98 ημέρες και κατάφερε να επανέλθει πλήρως μόλις τη σεζόν 2026/2027. Παράλληλα, αντιμετώπιζε συχνά μυϊκές ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και στη μέση, ενώ τον Αύγουστο τέθηκε ξανά εκτός μάχης. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διακοπής για τις εθνικές ομάδες, τον Νοέμβριο, επέστρεψε με ενοχλήσεις και έχασε τον αγώνα του Κυπέλλου Πορτογαλίας εναντίον της Ουνιάο ντα Σέρα (4-0). Την Τετάρτη, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 85ο λεπτό της ισοπαλίας (2-2) με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά τώρα θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με την Πόρτο».

«Ο Ιωαννίδης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030 και διαθέτει τη μεγαλύτερη ρήτρα αποδέσμευσης στο ρόστερ της Σπόρτινγκ, η οποία ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε επί Ρούι Μπόρζες και πλέον αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Πάουλο Φονσέκα, ωστόσο βρισκόταν στο στόχαστρο ήδη από την εποχή του Ρούμπεν Αμορίμ – ο οποίος βρίσκεται πλέον στη Μίλαν, σύλλογο με τον οποίο συνδέθηκε πρόσφατα το όνομα του Έλληνα παίκτη. Με τον Λουίς Σουάρες ως βασική επιλογή και τον Ραφαέλ Νελ ως εναλλακτική λύση στην επίθεση, η διοίκηση της Σπόρτινγκ δεν θεωρεί τον Ιωαννίδη “μη παραχωρήσιμο”, ούτε καν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χειμερινής μεταγραφικής περιόδου».