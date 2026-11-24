Σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Μίλαν έχει στη λίστα των παικτών που τσεκάρει τον Φώτη Ιωαννίδη.

«Βόμβα» από Ιταλία μεριά αναφορικά με το μέλλον του Φώτη Ιωαννίδη προέκυψε το μεσημέρι της Τρίτης (24/11), έπειτα από δημοσίευμα του έγκριτου Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει πως η Μίλαν έχει στη λίστα της τον Έλληνα στράικερ, ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου του Ιανουαρίου, καθώς ψάχνει ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να ενισχύσει το ρόστερ του Ρούμπερ Αμορίμ, που εκτιμά ιδιαίτερα τις ικανότητες του 26χρονου στράικερ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος εξηγεί πως οι άνθρωποι των Ροσονέρι αρέσκονται στο «προφίλ» του επιθετικού της Σπόρτινγκ, για τον οποίο φέρεται να ενδιαφέρεται και η Ρόμα, ενώ τονίζει πως ο Καρντινάλε είναι διατεθειμένος να επενδύσει, αν ένας ποδοσφαιριστής του αρέσει.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ:

Η Μίλαν αναζητά επίσης έναν κεντρικό επιθετικό, έναν παίκτη που θα μπορεί να αντικαταστήσει τον Καμάρντα –με τον Ιταλό να μένει εκτός και τον νέο φορ να παίρνει τη θέση του. Ένα όνομα που ακούγεται εδώ και μερικές ημέρες, πέρα ​​από τους Έντρικ και Τρεσόλντι, είναι αυτό του Ιωαννίδη. Ο Αμορίμ τον είχε ήδη στη Σπόρτινγκ και πρόκειται για έναν παίκτη που αρέσει πολύ στον προπονητή, όπως άλλωστε και στη Ρόμα.

Ο Ιωαννίδης, επομένως, αποτελεί μια περίπτωση που αξίζει να εξεταστεί, καθώς θα μπορούσε να εμπλακεί σε πιθανές μεταγραφικές κινήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Μίλαν είναι η μόνη ομάδα που δεν αντιμετωπίζει περιορισμούς στις δαπάνες. Ο Καρντινάλε έχει ήδη αποδείξει ότι, αν επιθυμεί έναν παίκτη και η Μίλαν τον έχει πραγματικά ανάγκη, είναι διατεθειμένος να επενδύσει.