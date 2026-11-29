Έξι χρόνια, 12 τρόπαια, τρία Copa Libertadores. Το σπουδαίο έργο του Αμπέλ Φερέιρα στην Παλμέιρας, οι δύσκολοι 16 μήνες στην Τούμπα και μια πρόκριση στο Champions League που ενδεχομένως να είχε αλλάξει τα πάντα. Γράφει ο Σταύρος Σουντουλίδης.

Στις 30 Οκτωβρίου του 2020, λίγο πριν από τις τρεις το μεσημέρι, η αποστολή του ΠΑΟΚ επέστρεφε από την Ισπανία και προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο του Ακτίου. Εκεί, στην αίθουσα των αφίξεων, ο Αμπέλ Φερέιρα, με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρετούσε για τελευταία φορά τους ποδοσφαιριστές του. Το είχε κάνει το προηγούμενο βράδυ στα αποδυτήρια του «Λος Κάρμενες» της Γρανάδας, το είχε επαναλάβει στο ξενοδοχείο της αποστολής.

Θυμηθείτε λίγο το κλίμα εκείνων των ημερών. Ο «Δικέφαλος» είχε μείνει εκτός Champions League, στο πρωτάθλημα είχε αρχίσει να χάνει έδαφος, ο Πάμπλο Γκαρσία ετοιμαζόταν να αναλάβει την ομάδα και η είδηση της αποχώρησης του Πορτογάλου μάλλον ανακούφιζε ένα κομμάτι του κόσμου. Πόσοι, αλήθεια, από εμάς που ασχολούμασταν καθημερινά με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ θα μπορούσαμε τότε να προβλέψουμε τι θα ακολουθούσε στην προπονητική καριέρα του Αμπέλ;

Έξι χρόνια αργότερα, ο Πορτογάλος έχει κατακτήσει τρία Copa Libertadores, μετράει συνολικά 12 τρόπαια με την Παλμέιρας και απέχει μία κατάκτηση από τον σπουδαίο Κάρλος Μπιάνκι, τον πολυνίκη προπονητή στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Νότιας Αμερικής.

Το γκολ του Παραγουανού Ραμόν Σόσα στο 52ο λεπτό του τελικού απέναντι στην Εστουδιάντες Λα Πλάτα (1-0) χάρισε στην Παλμέιρας το τέταρτο Copa Libertadores της ιστορίας της. Τα τρία τελευταία, το 2020, το 2021 και το 2026, τα έχει πάρει με τον ίδιο άνθρωπο στην άκρη του πάγκου της.

Ο Φερέιρα ισοφάρισε την επίδοση του θρυλικού Οσβάλντο Σουμπελδία, του ανθρώπου που είχε οδηγήσει την Εστουδιάντες σε τρεις διαδοχικές κατακτήσεις (1968, 1969, 1970). Μόνο ο Κάρλος Μπιάνκι, με τέσσερα τρόπαια, τρία με την Μπόκα Τζούνιορς και ένα με τη Βέλεζ Σάρσφιλντ, έχει καταφέρει περισσότερα. Κανένας άλλος προπονητής εκτός Νότιας Αμερικής δεν έχει φτάσει τις τρεις κατακτήσεις.

«Δεν άφησε καμένη γη»

Την 1η Νοεμβρίου του 2020, με αφορμή το ντεμπούτο του Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έγραφα στο Gazzetta: «Ο Φερέιρα δεν κόλλησε με τον ΠΑΟΚ, αλλά το έργο του θα κριθεί σε βάθος χρόνου».

Ο μεσότιτλος εκείνου του κειμένου, έξι χρόνια πριν, ήταν «Δεν άφησε καμένη γη».

Εξακολουθώ να έχω την ίδια άποψη.

Ο Αμπέλ ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019, με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράγκα, προκειμένου να καλύψει το κενό που είχε αφήσει αιφνιδιαστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Παρέλαβε μια αήττητη νταμπλούχο ομάδα, από την οποία είχαν ήδη αποχωρήσει σημαντικοί ποδοσφαιριστές, με τον Αντρέ Βιεϊρίνια και τον Μαουρίσιο τραυματίες και με ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή του πριν από τα παιχνίδια με τον Άγιαξ.

Μέσα στους επόμενους 16 μήνες κλήθηκε να διαχειριστεί την περιβόητη υπόθεση-φιάσκο περί πολυϊδιοκτησίας, την αφαίρεση επτά βαθμών, την πανδημία του κορονοϊού, τη διακοπή του πρωταθλήματος, την οικονομική στενότητα και την ανάγκη ανανέωσης ενός ρόστερ που είχε ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τον κύκλο του.

Στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε τον Απρίλιο του 2021 στο Gazzetta και τον Βασίλη Τεμπέλη, έχοντας πλέον κατακτήσει τα πρώτα τρόπαιά του στη Βραζιλία, δεν μπορούσε ακόμη να χωνέψει τον τρόπο με τον οποίο είχε πληγεί η ομάδα του από την αφαίρεση των επτά βαθμών. Βαθμοί που επιστράφηκαν επτά μήνες αργότερα όταν λίγο πολύ τα πάντα είχαν κριθεί σ' ότι αφορά την υπόθεση-τίτλος.

«Ήταν μία βόμβα που έσκασε μέσα στην ομάδα», είχε πει, εξηγώντας πως η επιστροφή των βαθμών δεν μπορούσε να αναιρέσει την ψυχολογική ζημιά που είχε ήδη συντελεστεί.

Σημασία έχει και κάτι άλλο. Ο ίδιος αναγνώριζε τα δικά του λάθη, παραδεχόταν ότι δεν γνώριζε το ελληνικό πρωτάθλημα όσο καλά το γνώριζε ο προκάτοχός του και μιλούσε με σεβασμό για το έργο του Λουτσέσκου.

Ο Τζόλης, ο Μιχαηλίδης, ο Γιαννούλης και ο Κωνσταντέλιας

Ας πάμε και στα αμιγώς ποδοσφαιρικά.

Ο Χρήστος Τζόλης, που σήμερα φοράει τη φανέλα της Άρσεναλ, έχει κάθε λόγο να θυμάται με ευγνωμοσύνη τον Αμπέλ Φερέιρα. Το έκανε και πρόσφατα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Πορτογάλου στο πέρασμά του από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.

Το καλοκαίρι του 2020 ο Αμπέλ έριξε στα βαθιά ένα 18χρονο παιδί, σε μια περίοδο που η δική του θέση στον πάγκο της ομάδας κάθε άλλο παρά εξασφαλισμένη ήταν. Θέλει και λίγο τσαγανό αυτό… Πολλοί είπαν ότι ήταν μια εύκολη απόφαση, με τον τίτλο να έχει κριθεί, αγνοούν ότι παρέμενε ανοικτή η 2η θέση, που οδηγούσε στα προκριματικά του Champions League, όπως επίσης πως η εμπιστοσύνη στον Τζόλη επιβεβαιώθηκε περίτρανα όταν τον ξεκίνησε βασικό στα νοκ άουτ παιχνίδια κόντρα σε Μπεσίκτας και Μπενφίκα.

Στο μυαλό του Φερέιρα υπήρχαν εξαρχής τρία παιδιά από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ο Τζόλης, ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Χάρης Τσιγγάρας. Τους ενέταξε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας και μαζί με τους συνεργάτες του δούλευε ατομικά πάνω στις αδυναμίες τους, ακόμη και μετά το τέλος του ομαδικού προγράμματος.

Κάπου εκεί, μέσα σ' ένα παράξενο σκηνικό, λόγω του κορονοϊού, ο Φερέιρα «ανακάλυψε» στις ακαδημίες ένα ακόμη ποδοσφαιρικό διαμάντι, το οποίο και άρχισε να δουλεύει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, αν και ήταν μόλις 17 ετών. Το όνομά του: Γιάννης Κωνσταντελιας.

Ο Τζόλης και ο Μιχαηλίδης πήραν ευκαιρίες σε παιχνίδια με τεράστιο βαθμό δυσκολίας. Κι όταν ο πρώτος άρχισε να απασχολεί μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, ο Φερέιρα φρόντισε να αποδώσει τα εύσημα στους ανθρώπους των ακαδημιών, στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή και στον ΠΑΟΚ.

Προσθέστε στην κουβέντα τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Αμπέλ είχε χτίσει μεγάλο μέρος της επιθετικής λειτουργίας του ΠΑΟΚ πάνω στον αριστερό μπακ από την Κατερίνη, αξιοποιώντας στο έπακρο την ικανότητά του να καλύπτει ολόκληρη την πλευρά. Ο ΠΑΟΚ του Φερέιρα είχε μεγάλη εξάρτηση από το παιχνίδι του Γιαννούλη και όσοι θυμούνται τις εμφανίσεις του διεθνούς μπακ στα προκριματικά του Champions League, ειδικά εκείνο το βράδυ απέναντι στην Μπενφίκα, καταλαβαίνουν πολύ καλά γιατί.

Ο Γιόσιπ Μίσιτς, ένας από τους ποιοτικότερους μέσους που πέρασαν από την Τούμπα τα τελευταία χρόνια, είχε περιγράψει στο Gazzetta με λίγες λέξεις τη σχέση του με τον Πορτογάλο: «Είχα καλή σχέση με τον Ραζβάν, αλλά ο Αμπέλ είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα. Έμαθα πολλά από τον Αμπέλ για το ποδόσφαιρο, μιλούσαμε πολύ και με βοήθησε».

Κάθε προπονητής κρίνεται, μεταξύ άλλων, και από τους ποδοσφαιριστές που παραδίδει στον επόμενο. Σ' αυτό το κομμάτι ο Φερέιρα έχει να επιδείξει πράγματα από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ.

Εκείνος ο αποκλεισμός από την Κράσνονταρ…

Προφανώς και δεν πήγαν όλα καλά.

Με τον Αμπέλ υπήρχαν αρκετοί και εντός ομάδας που είχαν διαφωνήσει πολλές φορές. Άνθρωποι που δυσκολευόντουσαν να κατανοήσουν τις προπονητικές εμμονές του. Μετά τα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ, τον Αύγουστο του 2019, ο Φερέιρα επιχείρησε να αλλάξει πολλά στο αγωνιστικό προφίλ του ΠΑΟΚ, δίνοντας κάποιες φορές την εντύπωση ότι τον κυνηγούσε το… φάντασμα του Λουτσέσκου.

Να φανταστείτε, ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, κλασικό «δεκάρι» παλιάς κοπής, έπαψε να έχει τον ρόλο του επιτελικού μέσου, χρησιμοποιήθηκε συχνά ως δεύτερος επιθετικός, κάτι που δεν του ταίριαζε, ενώ έφτασε να παίξει ακόμη και ως δεξιός μπακ σ' ένα ματς απέναντι στην ΑΕΛ.

Ακόμη, πάντως, κι ο «Μπίσε», είχε μιλήσει με καλά λόγια για τον προπονητή του, παρά τις δυσκολίες προσαρμογής του στο νέο σύστημα. Είχε περιγράψει τις συζητήσεις τους, την εμπιστοσύνη που του έδειχνε ο Πορτογάλος και την παρότρυνσή του να γίνει πιο απειλητικός απέναντι στην αντίπαλη εστία. Συνολικά, ο Ολλανδοσουριναμέζος μέτρησε πέντε γκολ και οκτώ ασίστ σε 45 παιχνίδια επί ημερών Φερέιρα.

Η σημερινή επιτυχία του Αμπέλ δεν μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε όλες τις ποδοσφαιρικές ενστάσεις που είχαμε τότε. Ούτε να εμφανιστούμε έξι χρόνια μετά ως άνθρωποι που είχαν προβλέψει όσα θα ακολουθούσαν.

Αν έπρεπε να διαλέξω ένα σημείο καμπής στη διαδρομή του Αμπέλ Φερέιρα στον ΠΑΟΚ, θα ήταν αναμφίβολα τα δύο παιχνίδια με την Κράσνονταρ.

Ο «Δικέφαλος» είχε πετάξει εκτός Champions League την Μπεσίκτας και την πανίσχυρη Μπενφίκα του Ζόρζε Ζεσούς. Βρέθηκε δύο παιχνίδια μακριά από το μεγάλο απωθημένο του, τη συμμετοχή στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ήταν, δυστυχώς, δύο βήματα μπροστά κι ένα πίσω. Το εμπόδιο της Κράσνονταρ αποδείχθηκε ανυπέρβλητο.

Τι θα είχε συμβεί αν ο ΠΑΟΚ προκρινόταν στους ομίλους του Champions League; Θα είχε έρθει η πρόταση της Παλμέιρας; Θα την αποδεχόταν ο Φερέιρα; Θα είχε αλλάξει ο οικονομικός και μεταγραφικός σχεδιασμός του «Δικεφάλου»;

Το ερώτημα τέθηκε στον ίδιο, λίγους μήνες αργότερα, στη συνέντευξή του στο Gazzetta. «Το να έπαιζα στο Champions League θα ήταν ένα ακόμη αβαντάζ για να συνεχίσω στην ομάδα», ήταν η απάντησή του.

Αυτό παραμένει, για μένα, το μεγαλύτερο «what if» της παρουσίας του Αμπέλ στα μέρη μας.

Δεν ξέχασε τον ΠΑΟΚ

Έχει ενδιαφέρον ότι, ενώ στην Ελλάδα εξακολουθούμε να συζητάμε για το αν πέτυχε ή απέτυχε στον ΠΑΟΚ, ο ίδιος ο Φερέιρα έχει εντελώς ξεκάθαρη άποψη για το τι του πρόσφεραν οι 16 μήνες στη Θεσσαλονίκη.

Τον Μάιο του 2022, έχοντας ήδη κατακτήσει δύο Copa Libertadores, εξηγούσε πως η βελτίωσή του ως προπονητή δεν ξεκίνησε στη Βραζιλία. Είχε προηγηθεί η δουλειά του στην Μπράγκα και, ακολούθως, η εμπειρία του στον ΠΑΟΚ.

Το επανέλαβε το 2023, στη μεγάλη συνέντευξή του στην ισπανική «Marca»: «Πήγα στον ΠΑΟΚ κι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, με μεγάλη πίεση να κερδίζω κάθε παιχνίδι. Έζησα μια όμορφη ατμόσφαιρα και έμαθα πολλά. Είχα Ισπανούς, Πορτογάλους, Ιταλούς παίκτες που έπαιζαν με διαφορετικούς τρόπους: εκεί μεγάλωσα πολύ ως προπονητής».

Κρατήστε το τελευταίο που είχε πει στη συνέντευξη του: «Εκεί μεγάλωσα πολύ ως προπονητής».

Ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στη Βραζιλία θεωρεί τον ΠΑΟΚ ένα σημαντικό σχολείο στην προπονητική του διαδρομή. Και δεν το είπε μία φορά, σε κάποια συνέντευξη για να ευχαριστήσει το ελληνικό ακροατήριο. Το έχει επαναλάβει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, απευθυνόμενος σε διαφορετικά κοινά.

Στην πρώτη μεγάλη συνέντευξή του μετά την αποχώρησή του είχε μιλήσει με ιδιαίτερη θέρμη και για τον Ιβάν Σαββίδη, στον οποίο είχε εξηγήσει προσωπικά τους λόγους για τους οποίους ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην Παλμέιρας. Είχε εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και τον Γιώργο Σαββίδη, επικαλούμενος μια όμορφη πορτογαλική ρήση: «Η ευγνωμοσύνη είναι η μνήμη της καρδιάς».

«Ήρθες σαν άνδρας, φεύγεις σαν άνδρας. Σε ευχαριστούμε για όλα», του είχε γράψει στα social media ο Γιώργος Σαββίδης στις 31 Οκτωβρίου του 2020.

Ο ΠΑΟΚ εισέπραξε ένα ποσό κοντά στις 600.000 ευρώ από την Παλμέιρας για την αποχώρηση του προπονητή του. Αργότερα προστέθηκαν και κάποια ακόμη χρήματα στα ασπρόμαυρα ταμεία, βάσει της συμφωνίας με τη βραζιλιάνικη ομάδα. Ο Φερέιρα, για όσους δεν το θυμούνται, έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία του «Δικεφάλου» που πήρε μεταγραφή μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου. Είχε προηγηθεί, τον Δεκέμβριο του 1987, ο Ολλανδός Τάις Λίμπρεχτς, όταν άφησε τον ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό.

«Κρύο μυαλό, θερμή καρδιά»

Τον Δεκέμβριο του 2020, λίγες εβδομάδες μετά την εγκατάστασή του στη Βραζιλία, ο Αμπέλ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Το ίδιο συνέβη με 17 ποδοσφαιριστές της Παλμέιρας. Ο Πορτογάλος δεν δίστασε να ομολογήσει ότι φοβήθηκε, ότι το πρώτο βράδυ δεν ήθελε καν να κοιμηθεί. Ο άνθρωπος που απαιτούσε από τους ποδοσφαιριστές του να είναι δυνατοί, να έχουν αυτοπεποίθηση και να μη φοβούνται κανέναν αντίπαλο, δεν είχε κανένα πρόβλημα να παραδεχθεί δημόσια τη δική του ανθρώπινη αδυναμία.

Δύο χρόνια αργότερα, μαζί με τους συνεργάτες του, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κρύο μυαλό, θερμή καρδιά», στο οποίο αποτύπωσε τις εμπειρίες, τις προπονητικές ιδέες και τη φιλοσοφία που οδήγησαν την Παλμέιρας στις δύο διαδοχικές κατακτήσεις του Libertadores.

Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε μια αρκετά ευφάνταστη παρομοίωσή του, αναφορικά με τη χρησιμοποίηση τριών ποδοσφαιριστών στο χτίσιμο του παιχνιδιού από την άμυνα. Το είχε παρομοιάσει με το να κάνεις έρωτα. Μπορεί να αλλάζει ο χώρος και ο τρόπος, αλλά ο στόχος παραμένει ο ίδιος!

Αυτός ήταν και παραμένει ο Αμπέλ. Με τις ιδέες του, τις παραξενιές του, τις εκρήξεις του, την εξωστρέφειά του και την ανάγκη του να εξηγεί διαρκώς το ποδόσφαιρο όπως το αντιλαμβάνεται ο ίδιος.

Το δυσκολότερο επίτευγμα του Αμπέλ

Προσωπικά, περισσότερο από τα 12 τρόπαια που έχει κατακτήσει στη Βραζιλία, με εντυπωσιάζει η διάρκεια της δουλειάς του.

Σ' ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον όπου η υπομονή απέναντι στους προπονητές είναι σχεδόν άγνωστη λέξη, ο Φερέιρα βρίσκεται έξι ολόκληρα χρόνια στον πάγκο ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας. Έχει αλλάξει ποδοσφαιριστές, έχει χάσει σημαντικά στελέχη της ομάδας του, έχει περάσει περιόδους έντονης αμφισβήτησης, έχει χάσει τελικούς και πρωταθλήματα. Κάθε χρόνο, όμως, τον βρίσκεις εκεί.

Σε επτά διοργανώσεις του Copa Libertadores η Παλμέιρας του έχει φτάσει έξι φορές τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά και τέσσερις στον τελικό. Ακόμη και το 2025, τη χρονιά που δεν κατέκτησε κάποιο τρόπαιο, διεκδίκησε μέχρι τέλους τρεις τίτλους.

Για σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να πείσεις έναν ποδοσφαιριστή που έχει ήδη κατακτήσει δύο Libertadores, που έχει πάρει πρωταθλήματα και έχει ζήσει την αποθέωση από εκατομμύρια ανθρώπους, να μπει την πρώτη μέρα της προετοιμασίας με την ίδια όρεξη που είχε όταν πρωτοήρθε στην ομάδα.

Κι αυτό να το κάνεις κάθε χρόνο. Με τους παλιούς και τους καινούργιους. Με τους πιτσιρικάδες που βγάζει η ακαδημία της Παλμέιρας και τους ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές που έρχονται από το εξωτερικό.

Εκεί βρίσκεται, για μένα, η μεγαλύτερη προπονητική επιτυχία του Αμπέλ Φερέιρα. Στην ικανότητά του να κρατάει πεινασμένη μια ομάδα που έχει χορτάσει τίτλους.

Τρία Copa Libertadores, δύο πρωταθλήματα Βραζιλίας, τέσσερα πολιτειακά πρωταθλήματα του Σάο Πάολο, ένα Κύπελλο Βραζιλίας, ένα Σούπερ Καπ Βραζιλίας και μία Recopa Sudamericana.

Ο Πορτογάλος έχει αφήσει πίσω του, στη λίστα των πολυνικών προπονητών της Παλμέιρας, τεράστια ονόματα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, όπως ο Οσβάλντο Μπραντάο, ο Βαντερλέι Λουξεμπούργκο και ο Λουίς Φελίπε Σκολάρι.

Μπορεί σε πολλούς να μην αρέσει το ποδόσφαιρό του. Μπορεί να προτιμάτε την Παλμέιρας να παίζει με περισσότερη φαντασία και λιγότερη σκοπιμότητα. Μπορεί να σας εκνευρίζει ο Αμπέλ όταν χάνει την ψυχραιμία του στον πάγκο. Τον γνωρίσαμε κι εμείς έτσι. Ιδιόρρυθμο, πεισματάρη, δύσκολο σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά τρομερά αφοσιωμένο στη δουλειά του.

Σήμερα, στη Βραζιλία, έχουν κάθε λόγο να συζητούν αν παρακολουθούν το σπουδαιότερο προπονητικό έργο που έχει παρουσιάσει ποτέ ένας ξένος τεχνικός στη χώρα τους.

Ο Φερέιρα πήγε εκεί στα 41 του, δίχως να έχει κατακτήσει ούτε έναν τίτλο σε επίπεδο πρώτης ομάδας ως προπονητής. Στα 47 του έχει φτάσει να συγκρίνεται με τον Κάρλος Μπιάνκι. Κι αυτό λέει πολλά...