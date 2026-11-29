Ο Αμπέρ Φερέιρα ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέλος του αγώνα για την κατάκτηση του Copa Libertadores με τη Παλμέιρας

Με το τελευταίο σφύριγμα του τελικού για την κατάκτηση του Copa Libertadores, απέναντι στην Εστουντιάντες, ο τεχνικός της Παλμέιρας, Αμπέλ Φερέιρα ξέσπασε σε λυγμούς χαράς και ανακούφισης.

Η Παλμέιρας είχε μόλις επικρατήσει με 1-0, χάρη στο καθοριστικό τέρμα του Ραμόν Σόσα στο 52ο λεπτό, επιστρέφοντας στην κορυφή της Λατινικής Αμερικής και κατακτώντας το τέταρτο Copa Libertadores της ιστορίας της.

⭐🤩 ¡Una sana costumbre para Abel Ferreira! El momento en el que conquistó su tercera CONMEBOL #Libertadores. https://t.co/x5ozVgGSIB Δείτε Επίσης Παίξε δωρεάν στο Gazzetta Games November 28, 2026

Για τον Πορτογάλο τεχνικό, αυτή η βραδιά σφράγισε το τρίτο προσωπικό του τρόπαιο στη διοργάνωση, γεγονός που τον ανεβάζει στη δεύτερη θέση των πολυνικών προπονητών του θεσμού. Η συναισθηματική του φόρτιση στον αγωνιστικό χώρο αποτύπωσε το μέγεθος της πίεσης, αλλά και τη δικαίωση μιας πορείας που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020, αμέσως μετά την αποχώρηση του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Ο Αμπέλ Φερέιρα έχει συμπληρώσει έξι ολόκληρα χρόνια στην τεχνική ηγεσία της «βερντάο» και μέσα σε αυτό το διάστημα έχει οδηγήσει τον σύλλογο στην κατάκτηση 11 τίτλων. Συγκεκριμένα, 3 Copa Libertadores (2020, 2021, 2026), 2 Πρωταθλήματα Βραζιλίας (2022, 2023), 1 Κύπελλο Βραζιλίας (2020), 1 Recopa Sudamericana (2022), 1 Supercopa do Brasil (2023) και 3 Πρωταθλήματα Paulista (2022, 2023, 2024).