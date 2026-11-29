Παλμέιρας: Η συγκινητική αντίδραση του Φερέιρα μετά την κατάκτηση του Copa Libertadores
Με το τελευταίο σφύριγμα του τελικού για την κατάκτηση του Copa Libertadores, απέναντι στην Εστουντιάντες, ο τεχνικός της Παλμέιρας, Αμπέλ Φερέιρα ξέσπασε σε λυγμούς χαράς και ανακούφισης.
Η Παλμέιρας είχε μόλις επικρατήσει με 1-0, χάρη στο καθοριστικό τέρμα του Ραμόν Σόσα στο 52ο λεπτό, επιστρέφοντας στην κορυφή της Λατινικής Αμερικής και κατακτώντας το τέταρτο Copa Libertadores της ιστορίας της.
⭐🤩 ¡Una sana costumbre para Abel Ferreira! El momento en el que conquistó su tercera CONMEBOL #Libertadores. https://t.co/x5ozVgGSIB— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2026
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Για τον Πορτογάλο τεχνικό, αυτή η βραδιά σφράγισε το τρίτο προσωπικό του τρόπαιο στη διοργάνωση, γεγονός που τον ανεβάζει στη δεύτερη θέση των πολυνικών προπονητών του θεσμού. Η συναισθηματική του φόρτιση στον αγωνιστικό χώρο αποτύπωσε το μέγεθος της πίεσης, αλλά και τη δικαίωση μιας πορείας που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020, αμέσως μετά την αποχώρηση του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ.
Ο Αμπέλ Φερέιρα έχει συμπληρώσει έξι ολόκληρα χρόνια στην τεχνική ηγεσία της «βερντάο» και μέσα σε αυτό το διάστημα έχει οδηγήσει τον σύλλογο στην κατάκτηση 11 τίτλων. Συγκεκριμένα, 3 Copa Libertadores (2020, 2021, 2026), 2 Πρωταθλήματα Βραζιλίας (2022, 2023), 1 Κύπελλο Βραζιλίας (2020), 1 Recopa Sudamericana (2022), 1 Supercopa do Brasil (2023) και 3 Πρωταθλήματα Paulista (2022, 2023, 2024).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.