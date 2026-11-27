Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο Gazzetta πώς προέκυψε αυτό το 2-4 από 2-0 του Ολυμπιακού από τη Μίλαν στο Καραϊσκάκη.

Όλοι ρωτάμε τι έγινε και άλλαξε τόσο θεαματικά η εικόνα του Ολυμπιακού από το 55΄και μετά με συνέπεια το λαμπρό υπέρ του 2-0 να γίνει το τελικό μαύρο για τον ίδιο 2-4 .

Η απάντηση, κατ΄ αρχάς, είναι ότι αποκλείεται να έγινε μόνο ένα πράγμα, για να λήξει ένα ματς 2-4 από εκεί που ήταν 2-0 στο 55ο λεπτό. Έγιναν αρκετά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν σίγουρα η κόπωση των «ερυθρόλευκων» την οποία επικαλέστηκε επανειλημμένως ο Ιμανόλ στις δηλώσεις του. Οι παίκτες του έβγαλαν…ανεξέλεγκτη ενέργεια για 55 λεπτά και σιγά σιγά άρχισαν να «σκάνε»-ίσως ένα μάθημα διαχείρισης ενόψει κι άλλων τέτοιων αγώνων, να μπορείς να κρατάς δυνάμεις και για το τέλος.

Ένα άλλο πράγμα είναι ότι στην αντιμετώπιση της κούρασης ο Ολυμπιακός απόντων των Πουέρτα, Έσε, Τσικίνιο, Μπέιλι και εκτός λίστας τους Μάριους, Σιπιόνι, Ρόκα, δεν είχε επαρκείς λύσεις που θα έρχονταν από τον πάγκο. Ο Αμορίμ είχε να φέρει τον Πούλισιτς, τον Τομόρι και τον Μούσα…Ακόμη κι έτσι, πάντως, μπορείς να καταγράψεις ότι ο Φορτούνης μπορούσε να μπει αρκετά νωρίτερα από το 72’ αντί του Ζέλσον. Ότι ο Γκονζάλες ίσως δεν χρειάζονταν αλλαγή από το 66’. Κι ότι ίσως έπρεπε να βγει νωρίτερα ο Μπρούνο, έστω κι αν μοναδική λύση ήταν ο Τικνιζιάν, με ό,τι ερωτηματικά τον συνοδεύουν.

Καθαρά από πλευράς τακτικής, νομίζω ότι στο α΄ ημίχρονο, αλλά και στο ξεκίνημα του β΄, είδαμε ένα αριστούργημα από πλευράς του Ιμανόλ. Με τριάδα για πρώτη φορά πίσω, που γίνονταν πεντάδα σε φάση άμυνας, με τον Σα δίπλα στον Φρόιλερ και με τριπλέτα μπροστά Ζότα, Γκονζάλες, Ζέλσον, επικράτησε κατά κράτος του Αμορίμ, που έμοιαζε όχι απλά να αιφνιδιάζεται, αλλά να μοιάζει ανήμπορος για κάθε αντίδραση. Ο Ολυμπιακός με το σχέδιο του προπονητή του είχε ασφάλεια στην άμυνα, τον πρώτο λόγο στο κέντρο και έβγαζε φωτιές στην επίθεση. Οι τελικές στο 55΄ήταν 12-4!!! Σαν να μην έπαιζαν Ολυμπιακός-Μίλαν, αλλά Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια! Με τον Πιρόλα και τον Πέντερσεν να χάνουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες και για άλλα γκολ, με τον Ζέλσον να έχει βρεθεί τρεις φορές σε θέση βολής στο πρώτο 20λεπτο (!), γενικά με τη Μίλαν σε αιχμαλωσία.

Μόνο που ο Αμορίμ πήρε ρεβάνς από τον Ιμανόλ μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Με τις κινήσεις του στο ημίχρονο άλλαξε όλη την εικόνα, έστω κι αν χρειάστηκε 10 λεπτά η ομάδα του στο β΄ ημίχρονο για να το βρει. Άλλαξε τα πάντα ο Πορτογάλος και είχε το δικό του προπονητικό αριστούργημα. Ο Χάτσινσον από εκεί που ήταν λίγο δεξιά πίσω από τον φορ και πήγε στην γραμμή δεξιά. Ο Μορέιρα από εκεί που ήταν στην γραμμή δεξιά πήγε στην γραμμή αριστερά. Ο Σισέ από εκεί που ήταν λίγο αριστερά πίσω από τον φορ, πήγε σε θέση φορ. Και πίσω από τον Σισέ ήταν πλέον ο Πούλισιτς λίγο αριστερά κι ο Ραμπιό λίγο δεξιά. Με τον Μούσα και τον Γιαζάρι κεντρικούς χαφ. Και η τετράδα πίσω έγινε τριάδα με Γκίλα, Τομόρι, Ντιαβαρά.

Το 4-2-4 του α΄ ημιχρόνου της Μίλαν έγινε 3-4-3, με τον Ράμος να βγαίνει στην ανάπαυλα, μαζί κι ο αριστερός μπακ Εστουπινάν. Η είσοδος του Πούλισιτς και του Μούσα ήταν καταλυτική. Λίγο μετά και του Τομόρι. Ο Αμορίμ είναι μάστερ στο να παίζει με τρεις πίσω. Στο α΄ ημίχρονο έκανε το λάθος να παίξει με τετράδα και ο Ιμανόλ πανέξυπνα τον κτύπησε με το ίδιο το όπλο του Αμορίμ, το 3-4-3! Αλλά στο β΄ ημίχρονο ο Βάσκος δεν μπόρεσε να βρει τις απαντήσεις στο 3-4-3 πλέον και του Αμορίμ.

Σίγουρα βλέποντας ποιους είχε, και κυρίως ποιους δεν είχε στον πάγκο, ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν μπορείς να του κάνεις κριτική σε υψηλούς τόνους. Μπορείς, όμως, να αναρωτηθείς αν μπορούσε να κάνει κάποια άλλα πράγματα για να αντιδράσει στην τεράστια αλλαγή που έκανε στη δική του ομάδα ο Αμορίμ.

Άσχετο: Ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Τσέλιε, που προσλαμβάνει πλέον άλλη διάσταση για τους «ερυθρόλευκους», μία είδηση από την πρωταθλήτρια Σλοβενίας-θα της λείψει ένας πολύ βασικός στόπερ, ο Λιθουανός πανύψηλος διεθνής στόπερ Τουτισκίνας. Απώλεια αρκετά σοβαρή ο 23χρονος σκληροτράχηλος κεντρικός αμυντικός, που την βοηθάει πολύ και στα επιθετικά «στημένα».

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τσάκισε τον Ολυμπιακό το πούλημα της μπάλας του Ζέλσον, που έδωσε την αντεπίθεση στη Μίλαν για το πρώτο γκολ που την ξαναέβαλε στο παιχνίδι. Ο Πορτογάλος ενήργησε σαν μικρό παιδί σε μία στιγμή που η ομάδα του είχε τα πάντα δικά της μέσα στον αγώνα. Κι ούτε να μπορέσει να κάνει έστω φάουλ τραβώντας τη φανέλα-πήγε να το κάνει με τάκλιν, λες και είναι μπακ…

Ατυχώς ένας άλλος έμπειρος παίκτης, ο Ρέτσος, έκανε πολύ κακές άμυνες και στις δύο σέντρες του Χάτσινσον, αφήνοντας και τον Σισέ και τον Πούλισιτς, που ήταν οι παίκτες του στις δύο αυτές στιγμές, να τελειώσουν σχεδόν με όλη τους την άνεση τις φάσεις. Λες και ήταν συνέχεια της κακής άμυνας του Μπρούνο, που άφησε τον Χάτσινσον να περάσει με ευκολία τις δύο σέντρες, αντί να τον μαρκάρει από κοντά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι