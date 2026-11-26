Απ' τον παράδεισο του 2-0 στην... κόλαση του 2-4! Ο Ολυμπιακός φάνηκε να έχει στα χέρια του τη νίκη κόντρα στη Μίλαν όταν προηγήθηκε με τα γκολ του Πιρόλα και του Ζότα, όμως τα ατομικά λάθη, η έλλειψη δυνάμεων και επιλογών «γύρισαν» το ματς υπέρ των Ιταλών με τρία γκολ σε 15 λεπτά.

Ο Ολυμπιακός κρατούσε την τύχη στα χέρια του για σχεδόν 50 λεπτά αλλά μετά άλλαξαν όλα. Η Μίλαν με μπροστάρη τον Χάτσινσον του γύρισε το ματς και επικράτησε εν τέλει με σκορ 2-4.

Ολυμπιακός – Μίλαν: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η διάταξη του γηπεδούχου Ολυμπιακού είχε τις διαφοροποιήσεις της σε επίπεδο προσέγγισης ως προς στο προηγούμενο διάστημα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν με τριάδα στην άμυνα με Ρέτσο – Πιρόλα – Σμαϊλοβιτς: τέρμα ο Ορτέγκα, τριάδα άμυνας με Ρέτσο, Πιρόλα και Σμαϊλοβιτς, Φρόιλερ και Σα στον άξονα, στα 2 άκρα οι Μπρούνο και Πέντερσεν και τριάδα μπροστά με Ζότα, Ζέλσον και Γκονζάλες.

Στη Μίλαν ο Πορτογάλος προπονητής της, Ρούμπεν Αμορίμ, επέλεξε τον Μενιάν στην εστία με τους Ντε Βίντερ και Εστουπινιάν στα δύο άκρα της άμυνας και τους Ντιαβαρά και Γκίλα στο κέντρο της άμυνας. Ο Χάτσινσον με τον Γιασάρι και τον Ραμπιό ήταν στη μεσαία γραμμή ενώ ο Μορέιρα και ο Σισέ είχαν τοποθετηθεί στα άκρα της επίθεσης έχοντας τον Ράμος στην κορυφή ως φορ.

Μία καλή στατική μπάλα ο Σα και 1-0 από το κεφάλι του Πιρόλα!

Μέχρι το 5ο λεπτό του αγώνα είχαν γίνει 2 σουτ προς την εστία. Ένα του Φρόιλερ και ένα του Σισέ. Άρα ένα για κάθε ομάδα. Ο Σισέ είχε σουτ έξω σε γρήγορη μετάβαση επίθεσης της Μίλαν στο 6ο λεπτό. Στο έβδομο λεπτό ήταν η σειρά του Ζέλσον να προσπαθήσει να απειλήσει αλλά μπήκε στοπ στο σουτ του.

Στο δωδέκατο λεπτό ο Ζότα έκανε ωραία ενέργεια αλλά το σουτ του Πέντερσεν πήγε στα χέρια του Μενιάν. Οκτώ λεπτά μετά ο Ζέλσον είχε πάλι σουτ που και αυτό αποτέλεσε εύκολη... λεία για τον Μενιάν. Στο 22ο λεπτό ο Ζέλσον είχε καλοχτυπημένο σουτ που αποκρούστηκε σε κόρνερ έπειτα από καλή κίνηση και κάθετη του Σμαϊλοβιτς.

Η Μίλαν πήγε να απαντήσει στις φάσεις με σουτ του Μορέϊρα στα χέρια του Ορτέγκα. Στο 31ο λεπτό από το πολύ καλό κόρνερ του Σα ο Πιρόλα – άλλοτε παίκτης της Ίντερ - με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα του Μενιάν. Το γκολ χρεώθηκε πάντως - από την UEFA – ως αυτογκόλ του Μενιάν.

Στο 35ο λεπτό ο Σισέ βγήκε μπροστά, πήρε την κόντρα του Ορτέγκα αλλά ο Πιρόλα είχε γυρίσει και έβγαλε τη μπάλα εκτός και προτού περάσει τη γραμμή. Και το έκανε αυτό με αυτοθυσία και χτυπώντας πάνω στο δοκάρι. Στο 45+ ο Πιρόλα βρέθηκε σε θέση φορ και αστόχησε από κοντά.

Πρώτα το έχασε ο Ζότα και μετά το έβαλε για το 2-0 και το αφιέρωσε στον Τσικίνιο, το 2-1 ο Χάτσινσον

Ο Ολυμπιακός μπήκε φουριόζος και στο 2ο μέρος. Αρχικά ο Ζότα έχασε πολύ καλή στιγμή λίγο πριν το 50’ αλλά στο 49’ πήρε τη μπάλα από τους Γκονζάλες και Φρόιλερ (με τον Ελβετό να έχει την ασίστ) και με πολύ καλό σουτ έκανε το 2-0. Στη συνέχεια αφιέρωσε το γκολ του αυτό στον φίλο και συμπαίκτη του, Τσικίνιο κάνοντας έναν εκ των των πανηγυρισμών του, αυτόν της περισυλλογής.

Στο 56’ όμως η Μίλαν έβγαλε αντίδραση με το 2-1. Ο Χάτσινσον έκλεψε τη μπάλα, τη κράτησε ωραία και με σουτ μπροστά από τον Πιρόλα μείωσε το σκορ και ενώ λίγο πριν είχε προηγηθεί και άλλη χαμένη φάση των Πέντερσεν - Ζότα.

Από τα πόδια του Χάτσινσον γύρισε όλο το ματς: ήρθε το 2-2 αλλά και το 2-3 και το 2-4

Η Μίλαν έκανε και το 2-2 στη συνέχεια. Στο 63΄ ο Χάτσινσον έβγαλε τη σέντρα και ο Σισέ, έχοντας ξεφύγει από τον Ρέτσο, με καρφωτή κεφαλιά από κοντά έκανε το 2-2 και ενώ ο Ορτέγκα δεν έκανε έξοδο στη φάση αυτή. Στο 71’ ο Χάτσινσον ελίχθηκε ξανά και έβγαλε για το Πούλισιτς που έκανε με τη μία το 2-3. Ακολούθως η Μίλαν πίεσε και άλλο για να σκοράρει και 4η φορά και τα κατάφερε στο 94’. Από τον Χάτσινσον η μπάλα πήγε στον Πούλισιτς και από εκεί στον Μορέιρα για να κάνει από κοντά το τελικό 2-4.

MVP: Ο Χάτσινσον ξεκάθαρα. Γύρισε ένα παιχνίδι μόνος του. Βάζοντας ένα γκολ και φτιάχνοντας άλλα δύο και πρακτικά χωρίς να σταθεί εφικτό να τον σταματήσει κανείς. Ακόμα και το 2-4 από εκείνον ξεκινά.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι Σισέ και Πούλισιτς σίγουρα ως οι 2 άλλοι σκόρερ της Μίλαν πλην του Χάτσινσον. Από τον Ολυμπιακό ήταν ο Πιρόλα του πρώτου μέρους και ο Ζότα ως ένα σημείο.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Μπρούνο «χρεώνεται» ότι δεν μπορούσε να σταματήσει τον Χάτσινσον αλλά δεν είναι ο μόνος που δεν πήγε καλά. Γενικά όμως ο Ολυμπιακός του β’ μέρους από το 51’ και μετά είχε αρκετά ζητήματα για να του γυρίσει το ματς η Μίλαν από το 2-2 στο 2-3. Δεν πήρε και πράγματα από κάποιες αλλαγές του όπως πχ τον Γιάρεμτσουκ.

Η ΓΚΑΦΑ: Πρακτικά εδώ μπαίνουν και οι 3 φάσεις των γκολ της Μίλαν πριν το 2-4. Σε καμία εξ αυτών οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν κατάφεραν να σταματήσουν τον Χάτσινσον.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Τα όποια βασικά θέματα του Άγγλου Κάβανο είχαν να κάνουν με φάουλ και κάρτες. Οι παίκτες του Ολυμπιακού φάνηκαν να ζητούν χέρι – πέναλτι του Ντε Βίντερ σε φάση όπου η μπάλα βρήκε πρώτα στο κεφάλι του και μετά στο χέρι του. Στον Ολυμπιακό ζήτησαν και άλλο χέρι – πέναλτι λίγο πριν το τέλος τους με τον Άγγλο μετά από διαβούλευσή του με το VAR να θεωρεί ότι δεν υπήρχε κάτι το επιλήψιμο.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός όδευει προς την πιο καλή βραδιά με το υπέρ του 2-0. Μετά το 50’ η Μίλαν έβγαλε αντίδραση, ο πειραϊκός σύλλογος όχι και σε συνδυασμό με την φοβερή εμφάνιση του Χάτσινσον πήρε τον αγώνα με 2-4.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος (82’ Τουφάκης), Μπρούνο (82’ Τικνιζάν), Πέντερσεν (67’ Σάλιακας), Φρόιλερ, Σα, Ζέλσον (72’ Φορτούνης), Ζότα και Γκονζάλες (67’ Γιάρεμτσουκ).

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Εστουπινιάν (46’ Μούσα), Γκονζάλο Ράμος (46’ Πούλισιτς), Ντε Βίντερ (53’ Τομόρι), Ντιαβαρά (67’ Τερατσιάνο), Γκίλα, Χάτσινσον, Γιασάρι, Ραμπιό, Μορέϊρα και Σισέ (85’ Κομότο).