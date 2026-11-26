«Δεν ήταν μεθυσμένος»: Τι έδειξαν οι ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε ο διαιτητής που έγινε viral
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες ο Σύριος διαιτητής, Χανά Χατάμπ, ο οποίος κατηγορήθηκε πως διεύθυνε υπό την επήρεια αλκοόλ τον αγώνα ανάμεσα στην Αλ Τζαζίρα και την Γκολ Γκοχάρ για το Champions League Ασίας.
Οι αποφάσεις του, σε συνδυασμό με τους μορφασμούς του κατά τη διάρκεια του αγώνα, προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στις δυο ομάδες, με τον προπονητή των φιλοξενούμενων μάλιστα να φωνάζει από τον πάγκο πως ο ρέφερι είναι μεθυσμένος!
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ασίας (AFC) πήρε άμεσα δράση και αντικατέστησε τον ρέφερι στο ημίχρονο του ματς, όμως αποδεικνύεται πως το πρόβλημα που αντιμετώπιζε δεν αφορούσε το αλκοόλ.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Σύμφωνα με τα νεότερα ρεπορτάζ, οι ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε δεν έδειξαν ποσότητα αλκοόλ, αλλά υπογλυκαιμία! Ο οργανισμός του είχε παρουσιάσει πτώση σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να φαίνεται αδύναμος κατά τη διάρκεια του αγώνα και χωρίς πλήρη επίγνωση για τον περίγυρό του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.