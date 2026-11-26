Οι ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Σύριος διαιτητής που έγινε viral στο Champions League Ασίας έδειξαν τελικά υπογλυκαιμία, χωρίς να ανιχνευθεί ποσότητα αλκοόλ.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες ο Σύριος διαιτητής, Χανά Χατάμπ, ο οποίος κατηγορήθηκε πως διεύθυνε υπό την επήρεια αλκοόλ τον αγώνα ανάμεσα στην Αλ Τζαζίρα και την Γκολ Γκοχάρ για το Champions League Ασίας.

Οι αποφάσεις του, σε συνδυασμό με τους μορφασμούς του κατά τη διάρκεια του αγώνα, προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στις δυο ομάδες, με τον προπονητή των φιλοξενούμενων μάλιστα να φωνάζει από τον πάγκο πως ο ρέφερι είναι μεθυσμένος!

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ασίας (AFC) πήρε άμεσα δράση και αντικατέστησε τον ρέφερι στο ημίχρονο του ματς, όμως αποδεικνύεται πως το πρόβλημα που αντιμετώπιζε δεν αφορούσε το αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα νεότερα ρεπορτάζ, οι ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε δεν έδειξαν ποσότητα αλκοόλ, αλλά υπογλυκαιμία! Ο οργανισμός του είχε παρουσιάσει πτώση σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να φαίνεται αδύναμος κατά τη διάρκεια του αγώνα και χωρίς πλήρη επίγνωση για τον περίγυρό του.