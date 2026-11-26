Η Παναγιώτα Κούζιλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 57κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας Κ23 στο Πόρετς της Κροατίας.

Σημαντική επιτυχία για την ελληνική πυγμαχία με την Παναγιώτα Κούζιλου να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας Κ23 στο Πόρετς της Κροατίας.

Η 20χρονη πυγμάχος, που προπονείται με τον Βαγγέλη Παπουτσάκη, εξασφάλισε τη θέση της στο βάθρο, νικώντας στον προημιτελικό τη Λευκορωσίδα, Ξένια Μαχακέι, που αγωνίστηκε ως ουδέτερη αθλήτρια.

Στον ημιτελικό η Κούζιλου αντιμετώπισε την Πινάρ Μπενέκ από την Τουρκία, διεκδίκησε την πρόκριση μέχρι το τελευταίο καμπανάκι και τελικά πήρε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Αυτό είναι το 3ο μετάλλιο για την Παναγιώτα Κούζιλου σε διεθνή πρωταθλήματα, καθώς στην κατηγορία νεανίδων έχει να επιδείξει δύο διαδοχικά χρυσά μετάλλια στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2023 στιο Γιερεβάν και του 2024, επίσης στο Πόρετς.