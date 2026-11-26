Στο 34' ο Πιρόλα με αυτοθυσία έκανε το τάκλιν και σταμάτησε την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή μετά το πλασέ του Σισέ.

Ο Πιρόλα στο 31' με δυνατή κεφαλιά που βρήκε και στον Μενιάν έγραψε το 1-0 για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μίλαν.

Τρία λεπτά αργότερα στο 34' η Μίλαν σε αντεπίθεση πήγε να ισοφαρίσει. Μετά την έξοδο του Ορτέγκα, ο Σισέ με δυσκολία κατάφερε να πλασάρει αλλά ο Πιρόλα με υπερπροσπάθεια μπόρεσε με τάκλιν να σταματήσει την πορεία της μπάλας που θα κατέληγε στα δίχτυα.

Μάλιστα ο Ιταλός στόπερ έπεσε με αυτοθυσία καθώς μετά το τάκλιν χτύπησε και στο δοκάρι, χωρίς να τραυματιστεί.