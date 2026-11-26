Η FIFA επιβεβαίωσε ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, με προσωπικές και επιχειρηματικές πληροφορίες να βρίσκονται σε χέρια χάκερ.

Την ώρα που στη FIFA ετοιμάζονται για τις κρίσιμες εκλογές του Μαρτίου, όπου θα μάθουμε αν ο αμφιλεγόμενος Τζάνι Ινφαντίνο θα παραμείνει στον προεδρικό θώκο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει το BBC, τα στοιχεία που διέρρευσαν δεν είχαν να κάνουν με την αποτυχημένη απόπειρα πώλησης των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες, αλλά επρόκειτο για προσωπικές και επιχειρηματικές πληροφορίες - με τα αρχεία να ξεπερνούν τα δώδεκα GB.

Πίσω από την επίθεση, φαίνεται πως βρίσκεται η ομάδα Ηandsome Boy Hacking Club, από μέλη της που προσποιήθηκαν πως ήταν υπάλληλοι της FIFA, με την Ομοσπονδία να αναφέρει πως «η FIFA επιβεβαιώνει ότι έπεσε θύμα εγκληματικής κυβερνοεπίθεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα περιορισμένο σύνολο προσωπικών και επιχειρηματικών πληροφοριών. Η FIFA συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των διωκτικών αρχών.

Η FIFA καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την παράνομη απόκτηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών, ιδιαίτερα προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες ενέργειες συνιστούν σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας και μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες για τα άτομα που εμπλέκονται».

Ποιοι είναι οι Handsome Boy Hacking Club

Πρόκειται για μία πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα χάκερ, η οποία ήρθε στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες και τα μέλη της ισχυρίζονται πως έχουν οικονομικά κίνητρα για τις επιθέσεις τους. Η HBHC δεν περιορίζεται πάντως σε αθλητικούς φορείς, καθώς υποστηρίζει πως μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χτύπησε εκτός της FIFA, και την εταιρεία κατασκευής όπλων Smith & Wesson, την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Frontier Communications και τον υγειονομικό οργανισμό UCHealth.