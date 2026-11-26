Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενείται την Κυριακή από την Ελλάς Σύρου με τους «βυσσινί» να είναι σαν να παίζουν εντός έδρας, με τον κόσμο τους να ετοιμάζεται να δώσει βροντερό παρών.

Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής της Super League 2 θα διεξαχθεί στην Ερμούπολη με την Ελλάς Σύρου να υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet. Οι νησιώτες είναι στην 7η θέση με 19 βαθμούς και οι Θεσσαλοί στην 2η με 23, όσους και η Νίκη Βόλου που φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης Β'.

Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου σε ακόμα ένα παιχνίδι δεν θα είναι μόνη της, καθώς δίπλα στους παίκτες θα βρίσκονται 150 με 200 φίλους των «βυσσινί». Οι Συριανοί όπως κάνουν σε κάθε παιχνίδι, θα έχουν μια θύρα για τους φιλοξενούμενους, δείχνοντας και πάλι την εξαιρετική τους φιλοξενία.

Να τονιστεί πως οι γηπεδούχοι δέχθηκαν να βρεθούν στο γήπεδο φίλοι της ΑΕΛ Novibet, παρότι η αστυνομία είναι αντίθετη. Και γι' αυτό δεν θα υπάρχει οργανωμένη παρουσία, αλλά μεμονωμένη.

Μάλιστα και ο πρόεδρος της Ελλάς Σύρου, Γιώργος Λεονταρίτης με ανάρτησή του αναφέρει πως οι «κυανόλευκοι» θα έχουν την χαρά να υποδεχθούν την μοναδική επαρχιακή ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα. Αναλυτικά τόνισε τα εξής: «Η αφίσα της ΑΕΛ Novibet, για το παιχνίδι με την ομάδα μας την Κυριακή στη ΣΥΡΟ.

Στο γήπεδο αναμένουμε με χαρά και 150-200 φιλάθλους της ΑΕΛ Novibet.

Ελπίζω και φίλαθλοι της ομάδας μας αψηφώντας την βροχόπτωση ( εάν τελικά βρέξει) να γεμίσουν το γήπεδο για να δημιουργηθεί μια όμορφη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα.

Ο αγώνας της Κυριακής απέναντι στη μοναδική Επαρχιακή ομάδα που έχει κερδίσει Πρωτάθλημα στην Α' Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου, εκτός από την μεγάλη βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες, είναι και ιστορικός.

Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ και η ΣΥΡΟΣ μετά τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ θα έχουν την χαρά να υποδεχτούν και δεύτερη ομάδα από τις έξι(6)που έχουν κερδίσει Πρωτάθλημα.

Την Κυριακή γεμίζουμε το γήπεδο και στηρίζουμε την ομάδα μας με τη φωνή και το χειροκρότημα μας.

Πάμε δυνατά...

Πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ...».