Το «Athletic» φέρνει στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες γύρω από το σχέδιο πώλησης μετοχών του Μουντιάλ από τη FIFA, το οποίο θα μπορούσε να έχει διάρκεια έως και έναν αιώνα!

Νέες λεπτομέρειες γύρω από το σχέδιο της FIFA περί πώλησης μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές φέρνει το «Athletic». Το πλάνο του Τζάνι Ινφαντίνο μπορεί να απέτυχε από τη γέννα του, όμως φαίνεται πως η ηγεσία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας είχε μεγάλες βλέψεις για το μέλλον.

Συγκεκριμένα η FIFA σχεδίαζε να δημιουργήσει την εταιρεία FIFA Forward Enterprise (FFE), στην οποία θα μεταβίβαζε το σύνολο των εμπορικών περιουσιακών στοιχείων της για περίοδο 96 ετών. Κατόπιν, η FFE θα μετατρεπόταν στον επιχειρηματικό βραχίονα της FIFA, ο οποίος θα ήταν ανοικτός σε ιδιωτικές επενδύσεις.

Η νέα εταιρεία θα μπορούσε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο και θα επιτρεπόταν μέχρι και η συμμετοχή κρατικών επενδυτικών ταμείων έπειτα από την πρώτη περίοδο οκταετίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτούνταν από συγκεκριμένες ασυλίες και θα κατέθεταν περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για πιθανές νομικές διαφορές.

Οι παραπάνω λεπτομέρειες προέκυψαν μέσα από έγγραφα που διέρρευσαν και αφορούν τη συμφωνία μεταξύ της FIFA και της Thrive Capital, του επενδυτικού κεφαλαίου ιδιωτικών συμμετοχών (private equity) που επρόκειτο να αποτελέσει τον βασικό συνεργάτη της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο αμφιλεγόμενο σχέδιο εμπορευματοποίησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ιδρυτής της συγκεκριμένης εταιρείας μάλιστα είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, αδερφός του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος πρόκειται για τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Υπό το νέο καθεστώς, τα ανώτερα στελέχη της FIFA θα έβαζαν στην τσέπη γιγαντιαία μπόνους, ενώ η FFE θα διοικούνταν από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο, εκ των οποίων οι τέσσερις θα ήταν άνθρωποι της FIFA.

Το σχέδιο του Ινφαντίνο, ωστόσο, κατέρρευσε προτού καλά καλά προλάβει να φτάσει στα χέρια των ομοσπονδιών μελών, με την UEFA κατόπιν να ανοίγει μέτωπο με τον Ελβετό πρόεδρο και να απαιτεί την παραίτησή του.