Ελλάδα Κ17 - Κατάρ Κ17: Το γκολ του Σούβλατζη για το 1-1
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Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Εθνική Κ17 βρήκε το γκολ της ισοφάρισης απέναντι στο Κατάρ με σκόρερ τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη.
Η Εθνική ομάδα της Κ17 βρήκε απάντηση στο προβάδισμα του Κατάρ ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 48'.
Σκόρερ ο Σούβλατζης, ο οποίος με μια ωραία ενέργεια άδειασε τον αντίπαλό του και πλάσαρε στα δίχτυα.
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Ο Σούβλατζης είχε φτάσει κοντά στο γκολ από το πρώτο μέρος, με την προβολή του να σταματάει στο κάθετο δοκάρι.
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