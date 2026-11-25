Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Εθνική Κ17 βρήκε το γκολ της ισοφάρισης απέναντι στο Κατάρ με σκόρερ τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη.

Η Εθνική ομάδα της Κ17 βρήκε απάντηση στο προβάδισμα του Κατάρ ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 48'.

Σκόρερ ο Σούβλατζης, ο οποίος με μια ωραία ενέργεια άδειασε τον αντίπαλό του και πλάσαρε στα δίχτυα.

Ο Σούβλατζης είχε φτάσει κοντά στο γκολ από το πρώτο μέρος, με την προβολή του να σταματάει στο κάθετο δοκάρι.