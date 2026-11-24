Νεϊμάρ: Ξέσπασε στους επικριτές για τα... μαλλιά του
Εντός έδρας ήττα με 0-2 από την Γκρέμιο γνώρισε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11) η Σάντος των Νεϊμάρ και Ρόντινεϊ, στην 36η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βραζιλίας.
Το παιχνίδι ακολούθησαν αποδοκιμασίες για την «ομάδα του Πελέ», αφού παρέμεινε στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ την κατάσταση... δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο το γεγονός πως αρκετοί ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν με βαμμένο το μαλλί τους.
Η εν λόγω ενέργεια, στην οποία συμμετείχαν Νεϊμάρ, Ρόντινεϊ, Κοουτίνιο, Αρτούρ, Γκαμπιγκόλ, Έβερτον και Γκράμπριελ αποτέλεσε πρωτοβουλία του «Νέι», με σκοπό να φανεί η ενότητα που υπάρχει στο εσωτερικό του συλλόγου και το κλίμα παρέας.
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Μετά την ήττα φυσικά η απόφαση αυτή για ξανθό μαλλί κρίθηκε έντονα, με τον σούπερ σταρ να τονίζει σε δηλώσεις του πως όσοι σχολιάζουν τι χρώμα έχει το μαλλί του δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο.
«Τα μαλλιά μου δεν αλλάζουν τίποτα. Όσοι το λένε αυτό, δεν ξέρουν τίποτα από ποδόσφαιρο. Τα μαλλιά μου θα μπορούσαν να είναι κίτρινα, ροζ ή πράσινα, κι εγώ πάλι θα έπαιζα καλά σε κάθε παιχνίδι».
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Neymar on people criticising his hair colour: 🇧🇷 “My hair doesn’t change anything. The people who say that know nothing about football. My hair could be yellow, pink or green, and I’d still play well EVERY GAME!” https://t.co/YhgDQBpnNP— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 24, 2026
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