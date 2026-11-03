Ενα αυτογκολ του Ροντινέι έβαλε πίσω στο σκορ τη Σάντος και την έφερε αντιμέτωπη με την ηττά απένατι στη Μπραγκαντίνο.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν εχθές (02/11) ο Ροντινέι στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Σάντος με την Μπραγκαντίνο. Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού πέτυχε αυτογκόλ μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα, καθώς με μία κεφαλιά έστειλε καταλάθος την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ισοφαρίσουν με τον Φελίπε Κουτίνιο στο 37ο λεπτό, αλλά δεν απέφυγαν την ήττα, αφού λίγα λεπτά αργότερα δέχθηκαν και δεύτερο τέρμα, με τον Γουάλας Γιαν να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα και να φέρνει την ήττα για την Σάντος, η οποία παρέμεινε στην ένατη θέση της βαθμολογίας και στους 47 βαθμούς

O GOL CONTRA QUE O RODINEI FEZ MEU DEUS, QUE GOLAÇO DE CABEÇA BRAGANTINO 1 X 0 SANTOS!!!!!!!!!!! 🎥 Premiere https://t.co/EO2mr9hvtB — Central do Braga (@CentralDoBrega) November 2, 2026

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος ακραίος οπισθοφύλακας στάθηκε στη φάση με το αυτογκόλ, υποστηρίζοντας πως σε εκείνο το σημείο τον τύφλωσε ο προβολέας του γηπέδου, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί κάποια δικαιολογία.

«Εμείς οι ακραίοι αμυντικοί είμαστε εκτεθειμένοι σε τέτοιου είδους μπαλιές μέσα στην περιοχή. Ο προβολέας με δυσκόλεψε λίγο, είχα ήδη απομακρύνει μια μπάλα προς την πλάγια γραμμή νωρίτερα, αλλά στη συγκεκριμένη φάση ο προβολέας με αποσυντόνισε. Όμως, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Ως ακραίος αμυντικός κορυφαίου επιπέδου, οφείλω να διώχνω αυτή την μπάλα, αλλά συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω λάθος, ούτε θα είναι η τελευταία».

«Ελπίζω να βελτιωθώ σημαντικά σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή στην αντιμετώπιση επικίνδυνων σεντρών. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, έχουμε μπροστά μας άλλους τέσσερις "τελικούς". Η Μπραγκαντίνο μάς κέρδισε, αλλά εμείς συνεχίζουμε να παλεύουμε για μια θέση στο Λιμπερταδόρες ή, έστω, στα προκριματικά της διοργάνωσης. Θα ξεκουραστούμε κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, ώστε να επιστρέψουμε συγκεντρωμένοι και να διεκδικήσουμε τη νίκη εκτός έδρας κόντρα στην Κοριτίμπα», συμπλήρωσε ο άλλοτε άσος των Ερυθρόλευκων.