Σάντος: Νέος CEO της ομάδας ο πατέρας του Νεϊμάρ
Ρόλο και μάλιστα βαρυσήμαντο στη Σάντος απέκτησε ο πατέρας του Νεϊμάρ, που ανέλαβε χρέη CEO στον σύλλογο όπου αγωνίζεται ο γιος του!
Όπως αναφέρει η Globo, ο Νεϊμάρ Ντα Σίλβα Σάντος ο πρεσβύτερος, καλύπτει ένα κενό που υπήρχε από τον Μάιο του 2025, όταν είχε αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ο Πέδρο Μαρτίνς.
Ο πατήρ Νεϊμάρ θα κρατήσει τη θέση αυτή μέχρι τον Δεκέμβριο και, εάν επανεκλεγεί στις εκλογές της 12ης του μήνα ο πρόεδρος Μαρσέλο Τεϊσέιρα, τότε θα παραμείνει σε αυτήν. Παράλληλα, ο πατέρας του άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν, θα έχει και την προεδρία του Instituto Meninos da Vila, ενός οργανισμού που ασχολείται με νεαρούς ποδοσφαιριστές.
Από τότε που επέστρεψε στον σύλλογο ο Νεϊμάρ, ο πατέρας του ασχολείτο συχνά με τα κοινά της ομάδας, επιβλέποντας τη σύναψη συμφωνιών με εταιρείες για την ανάληψη εργασιών στις εγκαταστάσεις του κλαμπ, μέσω της NR Sports του γιου του.
No CT Rei Pelé, o presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira, anunciou Neymar da Silva Santos como novo CEO. O executivo assume a função até o fim de 2026. Além de sua atuação como CEO, Neymar pai também será presidente do Instituto Meninos da Vila, que será dedicado a descoberta de novos talentos e com a conexão com ídolos eternos. Na nova função, o executivo irá colaborar diretamente com a gestão do Clube, participando do gerenciamento e da integração de diferentes áreas, entre elas o futebol, marketing e novos negócios.— Santos FC (@SantosFC) November 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.