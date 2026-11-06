Ο πατέρας του Νεϊμάρ ανέλαβε χρέη CEO στη Σάντος, καλύπτοντας ένα κενό που υπήρχε εδώ και έναν χρόνο.

Ρόλο και μάλιστα βαρυσήμαντο στη Σάντος απέκτησε ο πατέρας του Νεϊμάρ, που ανέλαβε χρέη CEO στον σύλλογο όπου αγωνίζεται ο γιος του!

Όπως αναφέρει η Globo, ο Νεϊμάρ Ντα Σίλβα Σάντος ο πρεσβύτερος, καλύπτει ένα κενό που υπήρχε από τον Μάιο του 2025, όταν είχε αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ο Πέδρο Μαρτίνς.

Ο πατήρ Νεϊμάρ θα κρατήσει τη θέση αυτή μέχρι τον Δεκέμβριο και, εάν επανεκλεγεί στις εκλογές της 12ης του μήνα ο πρόεδρος Μαρσέλο Τεϊσέιρα, τότε θα παραμείνει σε αυτήν. Παράλληλα, ο πατέρας του άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν, θα έχει και την προεδρία του Instituto Meninos da Vila, ενός οργανισμού που ασχολείται με νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Από τότε που επέστρεψε στον σύλλογο ο Νεϊμάρ, ο πατέρας του ασχολείτο συχνά με τα κοινά της ομάδας, επιβλέποντας τη σύναψη συμφωνιών με εταιρείες για την ανάληψη εργασιών στις εγκαταστάσεις του κλαμπ, μέσω της NR Sports του γιου του.