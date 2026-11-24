Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε επιστρέφει για δεύτερη φορά ως αντίπαλος της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Βέλγο διεθνή να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την πρώην ομάδα του.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε θα επιστρέψει για δεύτερη φορά σαν αντίπαλος απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι, οι σίτιζενς υποδέχονται την Νάπολι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League με τον Βέλγο να αντιμετωπίζει την παλιά του ομάδα.

Ο Βέλγος διεθνής βρίσκεται στο επίκεντρο, με το όνομα του να συνδέεται με πολλές ομάδες αφού ίσως αποχωρήσει το Ιανουάριο, με τον ίδιο στην συνέντευξη τύπου να μιλάει για την Σίτι, αλλά και για τις φήμες που κυκλοφορούν για πιθανή αποχώρησή του. Επίσης, μίλησε ενοχλημένος με αυτά που γράφονται για την οικογένειά του και την προσωπική του ζωή.

Αναλυτικά τι είπε ο Βέλγος διεθνής:

«Αυτός είναι ο σύλλογός μου! Αγαπώ τους ιδιοκτήτες. Έχουμε συζητήσει πολλά πράγματα εκτός ποδοσφαίρου, έχω μιλήσει ακόμη και με τον Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ για το πώς θα μπορούσα να αγοράσω έναν σύλλογο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν πέρα από το ποδόσφαιρο.

Δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο αγάπη για αυτόν τον σύλλογο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Οι άνθρωποι που με φρόντιζαν εξαιρετικά για δέκα χρόνια, η οικογένειά μου και όλα όσα έζησα εκεί είναι για μένα το σημαντικότερο»

Για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει τον Ιανουάριο είπε:

«Δεν μπορώ να πω πολλά αυτή τη στιγμή για το ενδεχόμενο να φύγω τον Ιανουάριο. Έχω παίξει στο 400% μέχρι τώρα στη σεζόν. Δεν είμαι πλέον 20 ετών, για την ακρίβεια κοντεύω τα 36, και υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να λάβω υπόψη, τα οποία περνούν από το μυαλό μου. Παίζω καλά και προσπαθώ πάντα να βοηθάω την ομάδα να τα πηγαίνει καλά. Υπήρξαν πολλές προκλήσεις και συνέβησαν αρκετά πράγματα μέσα στη χρονιά».

Και τέλος γι αυτά που γράφονται για την οικογένειά του και αν τον επηρεάζουν:

«Είμαι αρκετά απογοητευμένος με όσα συνέβησαν σχετικά με την προσωπική μου ζωή. Αν διαβάσετε τα δημοσιεύματα, τα οποία εσείς δεν έχετε διαβάσει, θα καταλάβετε τι ειπώθηκε. Ακούστηκαν πολλά και υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις προς τη σύζυγό μου και την οικογένειά μου. Είδα ακόμη και φωτογραφίες του σπιτιού μου και αυτό δεν είναι σωστό.

Οι δημοσιογράφοι δημιούργησαν αυτή την κατάσταση και δεν ξέρω γιατί. Δεν γνωρίζετε τη ζωή μου και δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα να εκφράζετε την άποψή σας για την προσωπική μου ζωή. Όλα αυτά με κάνουν να σκέφτομαι και ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση τόσο για εμένα όσο και για τη σύζυγό μου».