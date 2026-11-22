Η Εθνική Παίδων πήγε στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ κόντρα στον Παναμά χάρη σε ένα εντυπωσιακό τέρμα του Γιώργου Σιώζου.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της Εθνικής Παίδων κόντρα στον Παναμά καθώς κατάφερε να ανοίξει το σκορ χάρη στο εξαιρετικό σουτ του Σιώζου.

Ο 17χρονος ακραίος μπακ του Ολυμπιακού έκλεψε την μπάλα ψηλά προς την αντίπαλη περιοχή, βρήκε χώρο και με ένα εξαιρετικό δεξί σουτ, νίκησε τον πορτιέρε κάνοντας το 1-0 για τη χώρα μας.