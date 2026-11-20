Ο Αντόνιο Κασάνο χαρακτήρισε «πραγματική παρωδία» τη συμμετοχή του Ροναλντίνιο σε αγώνα της Ραβένα...

Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στη δράση μετά από έντεκα χρόνια παίρνοντας χρόνο συμμετοχής σε αγώνα της Ραβένα για τη Serie C, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα αλλά και προκαλώντας αντιδράσεις. Μετά την ήπια αντίθεση που εξέφρασε πάντως ο Τζανφράνκο Τζόλα, ένας ακόμη Ιταλός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής σχολίασε την επιστροφή του Ρόνι, δίχως όμως να μασήσει τα λόγια του.

Ο λόγος για τον Αντόνιο Κασάνο, που έκανε λόγο για «πραγματική παρωδία»! Συγκεκριμένα, ο άλλοτε επιθετικός της Ρόμα, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μίλαν, της Ίντερ και της Σαμπντόρια μεταξύ άλλων, ανέφερε στην εκπομπή Viva El Futbol πως «θέλω να ξεκινήσω λέγοντας κάτι, ότι τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Ροναλντίνιο, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως ποδοσφαιριστή. Για μένα, εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους στην ιστορία, μαζί με τον Μέσι, τον Μαραντόνα, τον Ρονάλντο και πιθανότατα τον Πελέ.

Αυτό που έκανε τις προάλλες, όμως, ήταν πολύ, πολύ δυσάρεστο να το βλέπεις. Στα 46 του χρόνια, σε αυτή την κατάσταση, τι υποτίθεται ότι θα έκανε; Δεν το κατάλαβα. Το έκανε επειδή έχει σχέση με τον Τσιπριάνι, ο οποίος είναι φίλος του. Και επειδή του έδωσαν πολλά χρήματα. Δεν ξέρω. Για μένα, ήταν μια γελοία φάρσα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το ερμηνεύσω.

Δεν θα το έκανα ούτε αν μου προσέφεραν δέκα εκατομμύρια, ούτε καν είκοσι. Μου προκάλεσε έκπληξη, καθώς ήταν πάντα ταπεινός και ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία. Αν μου ζητήσετε να κρίνω συγκεκριμένα αυτό που συνέβη, για μένα ήταν ντροπή, μια πραγματική παρωδία».