Ο Τζανφράνκο Τζόλα δεν... χάρηκε ιδιαίτερα με τη συμμετοχή του Ροναλντίνιο σε αγώνα της Serie C με τη φανέλα της Ραβέννα.

Ο Ροναλντίνιο πάτησε ξανά στο χορτάρι για λογαριασμό της Ραβένα, με τα φώτα να πέφτουν αναμενόμενα στην... ταπεινή Serie C αλλά την εν λόγω ιστορική βραδιά να μην αρέσει σε όλους. Ένας εξ αυτών είναι ο Τζανφράνκο Τζόλα, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να εξηγεί πως κατά τη γνώμη του, η συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα έπρεπε να έχει τέτοιον ρόλο.

«Έμεινα έκπληκτος, όπως πιστεύω και πολλοί άλλοι, ωστόσο είναι γεγονός ότι η αποστολή της Serie C πρέπει να είναι διαφορετική», ανέφερε αρκετά ο άλλοτε μεσοεπιθετικός της Νάπολι, της Πάρμα και της Τσέλσι, εξηγώντας εν συνεχεία πως «με όλο τον σεβασμό, ο Ροναλντίνιο είναι ένας από εκείνους τους ποδοσφαιριστές που έχουν εμπνεύσει εκατομμύρια νέους και, υπό αυτή την έννοια, είμαστε χαρούμενοι που συνεχίζει να εμπνέει.

Είναι σαφές, όμως, ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι διαφορετικός: να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε όσοι εμπνεύστηκαν ή εμπνέονται από τον Ροναλντίνιο να αναδειχθούν και να μπορέσουν να ακολουθήσουν τα βήματά του. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους. Αυτό είναι το μέλλον μας».