Έντεκα χρόνια μετά τον τελευταίο του αγώνα, ο Ροναλντίνο βρέθηκε στην ενδεκάδα της Ραβένα απέναντι στη Φορλί για την 3η κατηγορία της Ιταλίας κι επέστρεψε στα γήπεδα στα 46 του χρόνια!

Η τελευταία φορά που φόρεσε τα ποδοσφαιρικά εξάταπα ήταν πίσω στο 2015. Όταν έκλεινε το κεφάλαιο μιας θρυλικής καριέρας στα γήπεδα της Βραζιλίας με τη φανέλα της Φλουμινένσε. Έκτοτε, ωστόσο, ακολούθησαν πολλά.

Οικονομικές δυσκολίες, νομικές περιπέτειες, ακόμα και μια περίοδος πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Ακόμα και τότε βέβαια, ο Ροναλντίνιο δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει. Στη φυλακή συμμετείχε σε αγώνες φούτσαλ, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έδινε το παρών σε φιλικούς αγώνες και ποδοσφαιρικά events.

Στις 15 Νοεμβρίου του 2026, ωστόσο, πάτησε ξανά το χορτάρι για επίσημο αγώνα! Έντεκα χρόνια μετά το τελευταίο του επίσημο ματς, ο Βραζιλιάνος μάγος φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα της Ραβέννα για το τοπικό ντέρμπι απέναντι στην Φορλί, σε αναμέτρηση για την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας.

Κάπως έτσι, ο Ρόνι έπαψε να είναι μονάχα μέτοχος της Ραβέννα και στα 46 του χρόνια έγινε ξανά ποδοσφαιριστής με έναν μεγάλο στόχο: Να ολοκληρώσει την καριέρα του με 300 γκολ σε επίσημες διοργανώσεις και χρειάζεται μόλις ένα για να το καταφέρει.