Ο Αντρέι Σεβτσένκο πέρασε στην αντεπίθεση κατά του Μικάιλο Μούντρικ μετά τις κατηγορίες του δεύτερου προς την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ουκρανίας.

Έχοντας περάσει ενάμιση χρόνο εκτός αγωνιστικών χώρων λόγω της περιβόητης υπόθεσης ντόπινγκ στην οποία είχε εμπλακεί το 2024, ο Μικάιλο Μούντρικ εξαπέλυσε κατηγορίες κατά της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ουκρανίας, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «δεν προσέφερε καμία βοήθεια. Δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν. Όταν χρειαζόμουν περισσότερο τη βοήθεια, μου γύρισαν την πλάτη».

Τα λόγια του ποδοσφαιριστή της Τότεναμ έφεραν την αντίδραση του Αντρέι Σεβτσένκο, με τον Ουκρανό θρύλο και πρόεδρο της Ομοσπονδίας να κάνει λόγο για «αβάσιμες συκοφαντίες εις βάρος των ανθρώπων μας, οι οποίοι εκτελούν τη δουλειά τους με εντιμότητα και επαγγελματισμό. Οι εκπρόσωποί του απευθύνθηκαν επανειλημμένα στην UAF, προτείνοντας να βρεθεί ένας υπάλληλος που θα αναλάμβανε ψευδώς την ευθύνη για την παρουσία μελδονίου στο δείγμα του ποδοσφαιριστή. Η Ομοσπονδία αρνήθηκε, καθώς μια τέτοια πρόταση αντιβαίνει στις αρχές με τις οποίες λειτουργούμε.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Σεργκέι Ρεμπρόφ, ενέκρινε επίσης το αίτημα να συνεργαστεί ο Μικάιλο με δύο προσωπικούς του ειδικούς κατά τη διάρκεια των προπονητικών συγκεντρώσεων. Ήταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που παρακολουθούσαν το πρόγραμμά του και την αποκατάστασή του, ενώ τον βοηθούσαν και στην καθημερινότητά του.

Γνωρίζω τους ανθρώπους που συνεργάζονται με την εθνική ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Τους εμπιστεύομαι, καθώς όλο αυτό το διάστημα δεν έχει υπάρξει κανένα περιστατικό στην ομάδα που να μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τον επαγγελματισμό τους. Εάν ο Μικάιλο διαθέτει αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τα λεγόμενά του, ας τις παρουσιάσει. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις, περιμένω να ανακαλέσει δημόσια τις κατηγορίες του και να ζητήσει συγγνώμη από τους ανθρώπους των οποίων την εντιμότητα και τον επαγγελματισμό αμφισβήτησε».