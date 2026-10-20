Ο πρώην διεθνής Ουκρανός Ρομάν Mάξιμιουκ, αγνοούμενος στο μέτωπο από τον Ιανουάριο του 2025, ταυτοποιήθηκε νεκρός με τεστ DNA.

Εφιαλτικό τέλος στην αγωνία 20 μηνών έβαλε ένα τεστ DNA. Ο Ρομάν Mάξιμιουκ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Ουκρανίας, που αγνοούνταν στο μέτωπο από τον Ιανουάριο του 2025, είναι νεκρός. Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του και την επιβεβαίωσε η Ουκρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UAF).

Ο 52χρονος Mάξιμιουκ επικοινώνησε τελευταία φορά με τη σύζυγό του, Βίρα, στις 30 Ιανουαρίου 2025. Λίγο αργότερα κατευθύνθηκε προς τον τομέα του Ποκρόβσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ένα από τα πιο αιματηρά πεδία μάχης του πολέμου. Από τότε ήταν επισήμως αγνοούμενος. Η Βίρα Mάξιμιουκ ανακοίνωσε τον θάνατό του, αφού οι γενετικές εξετάσεις ταυτοποίησαν τη σορό.

SAD NEWS Ex Ukraine NT midfielder Roman Maksymyuk has been confirmed to have passed away in the war (by his wife on FB today) Maksymyuk had been MIA since Jan 2025 Last year Ukraine walked out with his shirts & camo gear before their friendly v Canada in Toronto RIP 🙏 https://t.co/PlxtPDrKcU October 16, 2026

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας, ο πρώην ποδοσφαιριστής κατατάχθηκε εθελοντικά στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις το φθινόπωρο του 2022. Υπηρέτησε στην 25η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία «Σιτσεσλάβ» και έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις στο ανατολικό μέτωπο.

Πριν φορέσει τη στολή, είχε κάνει μακρά καριέρα στα γήπεδα. Αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στην Ντιναμό Κιέβου, την Ντνίπρο, τη Βολίν και την Τσερνομόρετς. Με την Ντιναμό κατέκτησε το νταμπλ το 2000. Από το 1998 έως το 2002 φόρεσε πέντε φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Η εξαφάνισή του είχε αποκτήσει ισχυρό συμβολισμό για τον ουκρανικό αθλητισμό. Τον Ιούνιο του 2025, όταν η τύχη του ήταν ακόμη άγνωστη, οι διεθνείς τον τίμησαν πριν από φιλικό με τον Καναδά. Πόζαραν με τη φανέλα και τη στρατιωτική του στολή, σε ένδειξη συμπαράστασης στην οικογένειά του και για να θυμίσουν πόσο βαριά πλήττει ο πόλεμος τους αθλητές της χώρας.Ο Ρομάν Mάξιμιουκ προστίθεται πλέον στη μακριά λίστα Ουκρανών αθλητών που έχασαν τη ζωή τους από την αρχή της ρωσικής εισβολής.