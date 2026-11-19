Ο Μούντρικ μίλησε στην εκπομπή «Guest of Gordon» για το ντόπινγκ που τον άφησε εκτός αλλά και το πως το χειρίστηκε η ουκρανική ομοσπονδία.

Ο Μικάιλο Μούντρικ που είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και έμεινε εκτός για 2 χρόνια από το Νοέμβριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2026. Μίλησε για πρώτη φορά για την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας με κατηγορίες και τον τρόπο που το αντιμετώπισε.

Ο 25χρονος είχε βρεθεί θετικός σε ντόπινγκ όταν αγωνιζόταν στην Τσέλσι και αυτό έφερε την πτώση της καριέρας του. Μιλώντας στην εκπομπή «Guest of Gordon» υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την απαγορευμένη ουσία (μελδόνιο) και ότι αυτή εισήλθε στον οργανισμό του κατά την διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα.

«Δεν είχα ακούσει ποτέ για ουσία όπως το μελδόνιο. Είναι κάτι που βρίσκεις μόνο στην Ανατολική Ευρώπη. Μπορεί να εισήλθε στον οργανισμό μου μόνο στην Ουκρανία. Στην Αγγλία δεν υπάρχει τέτοια ουσία».

Στη συνέχεια άφησε αιχμές για την εθνική ομάδα της Ουκρανίας:

«Η εθνική ομάδα της Ουκρανίας δεν διαθέτει απολύτως κανένα σύστημα ελέγχου. Στους συλλόγους, όταν ταξιδεύεις για εκτός έδρας αγώνα, υπάρχουν πάντα άτομα υπεύθυνα για ό,τι συμβαίνει στους ορόφους του ξενοδοχείου και εντός της ομάδας. Υπάρχουν άνθρωποι που επιβλέπουν την κατάσταση.

Στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, έχουμε έναν διατροφολόγο που μας δίνει χάπια, κάθε λίγες μέρες πριν από τους αγώνες. Μας φέρνει ένα μικρό κυπελλάκι. Όλοι οφείλουν να πάρουν τα χάπια που βρίσκονται μέσα σε αυτό».

Επίσης, μίλησε και για την στάση της ουκρανικής Ομοσπονδίας, μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε, για το αν τη θεωρεί υπεύθυνη:

«Ναι, ακριβώς. Δεν προσέφερε καμία βοήθεια. Δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν. Όταν χρειαζόμουν περισσότερο τη βοήθεια, μου γύρισαν την πλάτη»