Μούντρικ: «Όταν χρειαζόμουν περισσότερο τη βοήθεια, η ομοσπονδία μου γύρισε την πλάτη»
Ο Μικάιλο Μούντρικ που είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και έμεινε εκτός για 2 χρόνια από το Νοέμβριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2026. Μίλησε για πρώτη φορά για την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας με κατηγορίες και τον τρόπο που το αντιμετώπισε.
Ο 25χρονος είχε βρεθεί θετικός σε ντόπινγκ όταν αγωνιζόταν στην Τσέλσι και αυτό έφερε την πτώση της καριέρας του. Μιλώντας στην εκπομπή «Guest of Gordon» υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την απαγορευμένη ουσία (μελδόνιο) και ότι αυτή εισήλθε στον οργανισμό του κατά την διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα.
«Δεν είχα ακούσει ποτέ για ουσία όπως το μελδόνιο. Είναι κάτι που βρίσκεις μόνο στην Ανατολική Ευρώπη. Μπορεί να εισήλθε στον οργανισμό μου μόνο στην Ουκρανία. Στην Αγγλία δεν υπάρχει τέτοια ουσία».
Στη συνέχεια άφησε αιχμές για την εθνική ομάδα της Ουκρανίας:
«Η εθνική ομάδα της Ουκρανίας δεν διαθέτει απολύτως κανένα σύστημα ελέγχου. Στους συλλόγους, όταν ταξιδεύεις για εκτός έδρας αγώνα, υπάρχουν πάντα άτομα υπεύθυνα για ό,τι συμβαίνει στους ορόφους του ξενοδοχείου και εντός της ομάδας. Υπάρχουν άνθρωποι που επιβλέπουν την κατάσταση.
Στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, έχουμε έναν διατροφολόγο που μας δίνει χάπια, κάθε λίγες μέρες πριν από τους αγώνες. Μας φέρνει ένα μικρό κυπελλάκι. Όλοι οφείλουν να πάρουν τα χάπια που βρίσκονται μέσα σε αυτό».
Επίσης, μίλησε και για την στάση της ουκρανικής Ομοσπονδίας, μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε, για το αν τη θεωρεί υπεύθυνη:
«Ναι, ακριβώς. Δεν προσέφερε καμία βοήθεια. Δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν. Όταν χρειαζόμουν περισσότερο τη βοήθεια, μου γύρισαν την πλάτη»
🚨 Mykhailo Mudryk says he blames the Ukraine national team for his doping suspension in an interview with 'Guest of Gordon', a Ukranian podcast. "It was a bolt from the blue. I couldn’t believe it [the positive doping test] was true... "It was like falling off a skyscraper. In a dream you would hit the ground. In life, I just kept on failing. It hit me very hard, mentally." "Q: Did you want to get drunk?" "I did" "Q: What did you know about the drug?" "I had never of heard of a drug like meldonium. It is a drug you can only get in Eastern Europe. It could only have got into my body in Ukraine. Ther is no such drug in England. "Q: How did it get in your system?" "The Ukrainian national team has absolutely no security system... "At clubs, when you travel to an away game, there are always people responsible for what happens on the hotel floors and in the team. There are people who keep an eye on it... "On the Ukrainian national team we have a nutritionist who hands us pills, every couple of days before games. He brings us a little cup. Everyone has to take the pills that are in that cup. Q: "Do you blame the Ukrainian national team?" "Yes, exactly."— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 18, 2026
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