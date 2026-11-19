Την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών πήρε ο Έβερ Μπανέγα.

Μετά από μία γεμάτη καριέρα κατά την οποία αγωνίστηκε σε οκτώ διαφορετικούς συλλόγους σε Νότια Αμερική, Ευρώπη και Ασία, ο Έβερ Μπανέγα πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Σε ηλικία 38 ετών, ο παλαίμαχος πια Αργεντινός μέσος κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, αναφέροντας πως «είναι 100% αποφασισμένο, χθες έλεγα πως ήταν 80-20 αλλά σήμερα, αποφάσισα πως πρέπει να κάνω άλλα πράγματα».

Μάλιστα, ήταν ξεκάθαρος πως δεν θα άλλαζε γνώμη ακόμα και αν τον καλούσε ο Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, λέγοντας ότι «έχω ήδη αποφασίσει πως δεν θα το κάνω αυτό».

Ο Μπανέγα αγωνίστηκε σε Μπόκα Τζούνιορς, Βαλένθια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νιούελ'ς Ολντ Μπόις, Σεβίλλη, Ίντερ, Αλ Σαμπάμπ και Ντεφένσα Ι Χουστίσια, ενώ φόρεσε 65 φορές τη φανέλα της Αργεντινής μεταξύ 2008 και 2018.