Έβερ Μπανέγα: Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στα 38 του χρόνια
Μετά από μία γεμάτη καριέρα κατά την οποία αγωνίστηκε σε οκτώ διαφορετικούς συλλόγους σε Νότια Αμερική, Ευρώπη και Ασία, ο Έβερ Μπανέγα πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.
Σε ηλικία 38 ετών, ο παλαίμαχος πια Αργεντινός μέσος κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, αναφέροντας πως «είναι 100% αποφασισμένο, χθες έλεγα πως ήταν 80-20 αλλά σήμερα, αποφάσισα πως πρέπει να κάνω άλλα πράγματα».
Μάλιστα, ήταν ξεκάθαρος πως δεν θα άλλαζε γνώμη ακόμα και αν τον καλούσε ο Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, λέγοντας ότι «έχω ήδη αποφασίσει πως δεν θα το κάνω αυτό».
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Ο Μπανέγα αγωνίστηκε σε Μπόκα Τζούνιορς, Βαλένθια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νιούελ'ς Ολντ Μπόις, Σεβίλλη, Ίντερ, Αλ Σαμπάμπ και Ντεφένσα Ι Χουστίσια, ενώ φόρεσε 65 φορές τη φανέλα της Αργεντινής μεταξύ 2008 και 2018.
🚨 OFFICIEL ! ÉVER BANEGA 🇦🇷 PREND SA RETRAITE À 38 ANS ! 👋 🗣️ « Même si Messi m’appelait pour que j’aille à l’Inter Miami, JE LUI DIRAIS NON. Ma décision est prise. » 🏆🏆🏆 Europa League 🏆 Copa Libertadores 🏆 Coupe du Roi 🏆 Coupe du monde U20 🥇 Champion olympique avec l’Argentine 🇦🇷 65 sélections, 6 buts.— Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2026
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