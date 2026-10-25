Έντονα επεισόδια σημάδεψαν την αναμέτρηση της Σάντος με τη Μπαΐα, όταν ο Νεϊμάρ ήρθε σε αντιπαράθεση με τους αντίπαλους του και κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια.

Μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση στη Βραζιλία μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ. Στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η Σάντος και η Μπαΐα αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας ενός επεισοδίου που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Όλα ξεκίνησαν στο 45+1' όταν ο 36χρονος αρχηγός της Σάντος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον Ροντρίγκο Νέστορ. Η κίνηση του Νέι να κρύψει το στόμα του με το χέρι του, κέντρισε την προσοχή του VAR, με τον διαιτητή να επανεξέταζει τη φάση και να αποβάλει τον Βραζιλιάνο με απευθείας κόκκινη κάρτα.

🟥 O momento da expulsão de Neymar. Camisa 10 do Santos recebeu cartão vermelho por colocar a mão na boca durante discussão com Rodrigo Nestor, do Bahia. 📹 @sportv | @geglobo https://t.co/1YA70izjjZ — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 25, 2026

Αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο ο έμπειρος επιθετικός, χωρίς να μπορεί να κρύψει τον θυμό του, κινήθηκε απειλητικά προς τον αντίπαλο πάγκο και παραλίγο να πιαστεί στα χέρια μαζί τους. Οι συμπαίκτες του, με κυρίαρχο τον Ροντινέι, προσπάθησαν να τον απομακρύνουν για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

🚨 Após ser expulso por cobrir a boca durante discussão com Rodrigo Nestor, Neymar PARTIU PRA CIMA do jogador do Bahia e precisou ser contido pelos jogadores do Santos. 📹 @sportv | @geglobo https://t.co/45nZomkXFp — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 25, 2026

Η ένταση, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί καθώς ο τεχνικός των φιλοξενούμενων, Ροζέριο Σένι, προσπάθησε επίσης να τον ηρεμήσει, αλλά αντί για αυτό δέχθηκε ένα σπρώξιμο από τον εκνευρισμένο ποδοσφαιριστή.