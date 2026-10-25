Νεϊμάρ: Απίστευτο ξέσπασμα μετά την αποβολή του στον αγώνα με τη Μπαΐα

Νεϊμάρ: Απίστευτο ξέσπασμα μετά την αποβολή του στον αγώνα με τη Μπαΐα

Ιωάννα Δημακοπούλου
Νεϊμάρ: Απίστευτο ξέσπασμα μετά την αποβολή του στον αγώνα με τη Μπαΐα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Έντονα επεισόδια σημάδεψαν την αναμέτρηση της Σάντος με τη Μπαΐα, όταν ο Νεϊμάρ ήρθε σε αντιπαράθεση με τους αντίπαλους του και κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια.

Μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση στη Βραζιλία μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ. Στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η Σάντος και η Μπαΐα αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας ενός επεισοδίου που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Όλα ξεκίνησαν στο 45+1' όταν ο 36χρονος αρχηγός της Σάντος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον Ροντρίγκο Νέστορ. Η κίνηση του Νέι να κρύψει το στόμα του με το χέρι του, κέντρισε την προσοχή του VAR, με τον διαιτητή να επανεξέταζει τη φάση και να αποβάλει τον Βραζιλιάνο με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο ο έμπειρος επιθετικός, χωρίς να μπορεί να κρύψει τον θυμό του, κινήθηκε απειλητικά προς τον αντίπαλο πάγκο και παραλίγο να πιαστεί στα χέρια μαζί τους. Οι συμπαίκτες του, με κυρίαρχο τον Ροντινέι, προσπάθησαν να τον απομακρύνουν για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

 

Η ένταση, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί καθώς ο τεχνικός των φιλοξενούμενων, Ροζέριο Σένι, προσπάθησε επίσης να τον ηρεμήσει, αλλά αντί για αυτό δέχθηκε ένα σπρώξιμο από τον εκνευρισμένο ποδοσφαιριστή.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα