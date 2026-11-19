Πώς θα καλυφθούν τα κενά των Γκουστάβο Πουέρτα, Σαντιάγκο Έσε και Τσικίνιο από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Η ατυχία έχει χτυπήσει για τα καλά τον Ολυμπιακό στη μεσαία γραμμή, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση που γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι απουσίες διαδέχονται η μία την άλλη, οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται και πλέον ο Ισπανός προπονητής καλείται να βρει λύσεις μέσα από το υπάρχον ρόστερ, ακόμη κι αν χρειαστεί να προχωρήσει σε… αλχημείες.

Ο Σαντιάγκο Έσε δίνει τη δική του μάχη προκειμένου να επιστρέψει στις προπονήσεις προς τα τέλη Νοεμβρίου έτσι ώστε να μπει έστω στην αποστολή για το ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό αρχές Δεκεμβρίου, ο Γκουστάβο Πουέρτα υπολογίζεται πως θα είναι ξανά διαθέσιμος από τις αρχές Ιανουαρίου, ενώ ο Τσικίνιο, μετά τον τραυματισμό του (κάταγμα στο μετατάρσιο), οδηγείται άμεσα στο χειρουργείο και αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Τρεις σημαντικές απουσίες, τρεις ποδοσφαιριστές που αποτελούσαν αναπόσπαστα κομμάτια της ομάδας!

Μόνο ο Φρόιλερ διαθέσιμος για την Ευρώπη και ο... Σα

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από τη στιγμή που οι επιλογές δεν είναι ίδιες για όλες τις διοργανώσεις. Ο Ρέμο Φρόιλερ και ο Λορέντσο Σιπιόνι είναι οι δύο διαθέσιμοι χαφ για τις συγκεκριμένες θέσεις (είναι και ο Σα που δεν είναι «εξαρο-οκτάρι»), ωστόσο για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός έχει ουσιαστικά μόνο τον Ελβετό, καθώς ο Αργεντινός δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Ο Φρόιλερ, επομένως, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον Αλγκουαθίλ, καθώς καλείται να σηκώσει μεγάλο βάρος στον άξονα, σε μια περίοδο που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες και τα περιθώρια ξεκούρασης περιορισμένα. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την κάλυψη μιας θέσης στην ενδεκάδα, αλλά και το πώς θα διατηρηθεί η ισορροπία, η ένταση και η λειτουργία της ομάδας στη μεσαία γραμμή.

Οι λύσεις ανάγκης και οι… αλχημείες

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο προπονητής του Ολυμπιακού καλείται να εξετάσει διαφορετικά σενάρια. Ένα από αυτά είναι να μεταφέρει τον Σα πιο πίσω, δίνοντάς του ρόλο «οκταριού», ώστε να προσφέρει επιπλέον λύση στον άξονα. Πρόκειται όμως για μια επιλογή που θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του κάθε αγώνα, αλλά και από το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στις απαιτήσεις της θέσης. Βλέπετε, απέναντι στη Μίλαν πολύ δύσκολα θα μπορούσε να καλύψει τη συγκεκριμένη θέση, γιατί σε ένα τέτοιο παιχνίδι προέχουν τα ατελείωτα τρεξίματα. Και ο Σα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο πιο πειθαρχημένος σε αυτό το κομμάτι.

Υπάρχουν, παράλληλα, και λύσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως… αλχημείες. Ο Κάρμο έχει αγωνιστεί ως «εξάρι» στην Εθνική ομάδα της Ανγκόλας, ενώ και ο Ρέτσος έχει περάσει στο παρελθόν από τον συγκεκριμένο ρόλο. Δεν είναι επιλογές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού, ωστόσο σε μια περίοδο με τόσες απουσίες τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ο Αλγκουαθίλ θα χρειαστεί να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά τους και να αποφασίσει αν μπορούν να προσφέρουν σε μια θέση που απαιτεί διαφορετικές ισορροπίες και κυρίως σωστές τοποθετήσεις.

Στο προσκήνιο και οι νεαροί

Από την εξίσωση δεν μπορεί να απουσιάζει και ο Χρήστος Φίλης. Ο νεαρός χαφ αναμένεται να επιστρατευτεί και, σε πρώτη φάση, να καθιερωθεί στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον προπονητή και να διεκδικήσει τις ευκαιρίες του.

Μέχρι πρότινος ο Φίλης ήταν... ασανσέρ. Κυρίως ήταν στις προπονήσεις του Ολυμπιακού Β’ και ανέβαινε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας είτε την περίοδο των διακοπών λόγω Εθνικών ομάδων, είτε προπαραμονή των αγώνων Κυπέλλου.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Θεοφάνης Μπακούλας, ο οποίος επίσης μπορεί να αποτελέσει μια επιπλέον επιλογή για τον άξονα. Σε μια περίοδο που οι απουσίες έχουν δημιουργήσει αριθμητικό πρόβλημα, οι νεαροί ποδοσφαιριστές ενδέχεται να βρεθούν πιο κοντά από ποτέ στην πρώτη ομάδα.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση. Με τις επιστροφές να απέχουν χρονικά και τις ευρωπαϊκές επιλογές να είναι ακόμη πιο περιορισμένες, ο Αλγκουαθίλ θα χρειαστεί να επιστρατεύσει ό,τι διαθέτει. Και ίσως μέσα από αυτή την ανάγκη να δοθεί η ευκαιρία σε κάποιον νεαρό να κάνει το βήμα και να κερδίσει μια θέση στο rotation.