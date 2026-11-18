Πουέρτα: Με πατερίτσες μετά τον τραυματισμό του με την Κολομβία
Ο Γκουστάβο Πουέρτα ήταν ο μεγάλος άτυχος του φιλικού αγώνα της Κολομβίας απέναντι στη Χιλή , αφού τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο και αναμένεται πλέον να απουσιάσει για το επόμενο διάστημα.Π
Πρόκειται φυσικά για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πλέον θα στερηθεί τις υπηρεσίες του στα επερχόμενα παιχνίδια απέναντι σε Παναθηναϊκό , ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη στην Ελλάδα , ενώ ο Κολομβιανός θα λείψει και από τα ευρωπαϊκά ματς απέναντι σε Μίλαν και Τσέλιε .
Στην Κολομβία τα πρώτα ρεπορτάζ είχαν κάνει λόγο για απουσία που θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμα και δυο μήνες, αν και πρωτίστως ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.
Η εικόνα, ωστόσο, που κατέγραψε Μέσο από την Κολομβία προβληματίζει, καθώς ο Πουέρτα εθεάθη με πατερίτσες και ειδικό νάρθηκα στο αριστερό του γόνατο. Θυμίζουμε πως ο Πουέρτα έχει προλάβει να καταγράψει 13 ματς φέτος με τον Ολυμπιακό με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.
ATTENTION 🚨! There's an update on Gustavo Puerta's health 😮 after he was injured in Colombia's 🇨🇴 draw against Chile 🇨🇱 #GolCaracol #SiempreFutbol ⚽ https://t.co/FXY0q43d3I— Gol Caracol (@GolCaracol) November 18, 2026
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