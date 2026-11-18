Με πατερίτσες εθεάθη ο μέσος του Ολυμπιακού, Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα της Κολομβίας με τη Χιλή και θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα ήταν ο μεγάλος άτυχος του φιλικού αγώνα της Κολομβίας απέναντι στη Χιλή , αφού τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο και αναμένεται πλέον να απουσιάσει για το επόμενο διάστημα.Π

Πρόκειται φυσικά για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη για τον Ολυμπιακό , ​ ​ο οποίος πλέον θα στερηθεί τις υπηρεσίες του στα επερχόμενα παιχνίδια απέναντι σε Παναθηναϊκό , ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη στην Ελλάδα , ενώ ο Κολομβιανός θα λείψει και από τα ευρωπαϊκά ματς απέναντι σε Μίλαν και Τσέλιε .

Στην Κολομβία τα πρώτα ρεπορτάζ είχαν κάνει λόγο για απουσία που θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμα και δυο μήνες, αν και πρωτίστως ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Η εικόνα, ωστόσο, που κατέγραψε Μέσο από την Κολομβία προβληματίζει, καθώς ο Πουέρτα εθεάθη με πατερίτσες και ειδικό νάρθηκα στο αριστερό του γόνατο. Θυμίζουμε πως ο Πουέρτα έχει προλάβει να καταγράψει 13 ματς φέτος με τον Ολυμπιακό με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.