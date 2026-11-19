Σοκ στον Ολυμπιακό με Τσικίνιο! Όπως μετέδωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet, ο χαφ των Πειραιωτών υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες.

Η μια ατυχία μετά την άλλη στον Ολυμπιακό, καθώς μετά το σοκ με τον Πουέρτα και ο Τσικίνιο έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet, ο Πορτογάλος διαγνώστηκε με κάταγμα στο μετατάρσιο, ένα πρόβλημα που αποκόμισε στην τελευταία του προπόνησή του με τους Ερυθρόλευκους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία δύο μηνών. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία έχει... ξεμείνει από χαφ, καθώς μόνο ο Φρόιλερ είναι στη διάθεση του Αλγκουαθίλ. Πέραν του Ελβετού, τις υπηρεσίες τους στον Βάσκο τεχνικό μπορούν να προσφέρουν οι Φίλης και Μπακούλας.

Θυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες πέραν των υποχρεώσεών τους στη Super League, την ερχόμενη εβδομάδα θα τεθούν αντιμέτωποι στο «Γ.Καραϊσκάκης» με τη Μίλαν (26/11) για το Europa League, με τον Ισπανό προπονητή να έχει να λύσει μια πολύ δύσκολη «σπαζοκεφαλιά» για τη μεσαία γραμμή του.