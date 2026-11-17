Η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων που είχε αγωνιστεί στο EURO U21, το 2002, στην τελευταία παρουσία της Ελλάδας στο τουρνουά μέχρι την... επερχόμενη.

Η Εθνική Ελπίδων μπορεί να τα βρήκε δύσκολα κόντρα στην ανταγωνιστική Ισλανδία, όμως, με ήρωα τον Μπότη στη διαδικασία των πέναλτι, κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του EURO U21, με την Ελλάδα να επιστρέφει στο τουρνουά έπειτα από 24 χρόνια.

Τότε, η ομάδα του Ανδρέα Μιχαλόπουλου είχε μια ανάλογη πορεία με το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη, καθώς είχε τερματίσει στη 2η θέση των προκριματικών, έναν βαθμό πίσω από την Αγγλία, ενώ είχε υπερτερήσει της Γερμανίας στην ισοβαθμία. Στα Play Offs, η Γαλανόλευκη είχε αποκλείσει την Τουρκία με συνολικό σκορ 4-2 (3-0 στους «Ζωσιμάδες», 2-1 στο Ιζμίτ).

Η Ελλάδα είχε ταξιδέψει στην Ελβετία για την τελική φάση της διοργάνωσης, ωστόσο αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων, καθώς τερμάτισε τελευταία στον 2ο όμιλο, όπου αντιμετώπισε τη Γαλλία (1-3), το Βέλγιο (1-2) και την Τσεχία, κόντρα στην οποία απέσπασε τον μοναδικό της βαθμό (1-1).

Το Gazzetta σάς θυμίζει τους 22 ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν την αποστολή της Εθνικής Ελπίδων στην τελευταία της παρουσία στο EURO, καθώς και τους συλλόγους στους οποίους ανήκαν. Τους περισσότερους εκπροσώπους είχε ο Άρης, με τέσσερις ποδοσφαιριστές, ενώ ακολουθούσαν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, με δύο εκπροσώπους ο καθένας.

Αξιοσημείωτη ήταν, επίσης, η απουσία του τότε επιθετικού του Ηρακλή, Γιώργου Βακουφτσή, ο οποίος αποτελούσε τον πρώτο σκόρερ της Εθνικής στα προκριματικά, έχοντας σημειώσει πέντε γκολ.

Η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων